České Budějovice – Třicetiletý Ladislav Volešák, jenž má v I. lize na kontě 180 zápasů a 25 nastřílených branek, přichází do Dynama na roční hostování a měl by v základní sestavě nahradit dlouhodobě zraněného kapitána týmu Ondřeje Herzána.

Ladislav Volešák (uprostřed) na archivním snímku ještě na lavičce Slovácka. | Foto: Deník/ Michal Sladký

„Věřím, že stejně jako Vošahlík bude i Volešák pro tým posilou a že se okamžitě zařadí mezi hráče základní sestavy," uvedl pro klubový web sportovní manažer Dynama Martin Vozábal.

Před nedělním duelem třetího kola I. ligy s Plzní (17 na Střeleckém ostrově) Ladislav Volešák odpovídal na dotazy Deníku jižní Čechy.

Říká se, že dvakrát nevstoupíš do stejné řeky. Vy ale přicházíte do Dynama už potřetí…

To je pravda a doufám, že od svého prvního působení tady jsem o těch skoro deset let, co od té doby uteklo, zkušenější. Je mi třicet a v životě jsem se posunul, mám rodinu a dvě děti. Tady ale spoustu lidí znám a chtěl bych znovu Budějovicím pomoci, jako se mi to, aspoň si myslím, dvakrát už podařilo. Takže teď do třetice všeho dobrého.

Jak jste řekl, od doby, kdy jste do Dynama z rezervního týmu Sparty přicházel, uplynulo už hodně let. Určitě ale vzpomínáte rád, protože právě v Budějovicích jste se odrazil k ligové kariéře ve Slavii či na Slovácku.

Přesně tak. Já Budějovicím děkuji, že mi daly šanci nakouknout do ligy. Díky tomu mohu ligu pravidelně hrát. Za to jsem Budějovicím vděčný a patří jim velký dík.

Vzpomínáte tudíž v dobrém? Třeba na to, jak jste z přímých kopů střílel parádní góly?

Samozřejmě, na to se nedá zapomenout. Ostatně ještě tu v manšaftu jsou kluci, co tu byli i tenkrát. Třeba Kříža, anebo Plocan, i když ten už je tu jako trenér kondice. S nimi jsem si už stačil ty chvíle připomenout.

Když se naskytla možnost, že byste se mohl do Dynama opět vrátit, jste se tudíž ani moc dlouho nerozmýšlel?

Vůbec ne. V pondělí jsem se to dozvěděl a v úterý jsem už byl rozhodnut, že do Budějovic půjdu. A to velice rád. Nehledě na to, že i prostředí pro rodinu je tady hezké. Já tudíž žádný problém neviděl.

Chválíte Budějovice, jak je město hezké, ale i zázemí pro fotbal tady je slušné, ne?

To jistě, třeba areál na Složišti je super. Ten jsem už já zažil, přesto mě první den po mém příchodu sem zaskočilo, že se tady předělávají příjezdové komunikace, takže jsem to musel objíždět a trošku jsem bloudil… Přijeli jsme na Složiště s klukama z Prahy malinko později, zřejmě budeme muset dát nějaké občerstvení do kabiny… Areál tady na Složišti je ale opravdu nádherný. Už jen kvůli tomu zázemí Budějovice do ligy jednoznačně patří.

Vy jste si svého času pochvaloval i své působení na Slovácku. Také tam se vám líbilo, že?

Líbilo, ani tam nebyl žádný problém. Hodně mi to připomínalo mé předchozí angažmá tady v Budějovicích. Ani na to působení ve Slovácku neřeknu špatné slovo. Teď jsem však rád, že jsem v Budějovicích a tady se budu snažit odvádět maximum.

O Slovácku i Dynamu se říká, že oba to jsou takové rodinné kluby, které se pyšní i pěknými stadiony. Akorát diváků na Slovácku chodí víc…

V tom se dá najít jediný rozdíl, na Slovácku na každý zápas chodilo pět tisíc diváků. Nicméně já doufám, že teď v neděli, když hrajeme doma s Plzní, že by i ta hranice pěti tisíc mohla padnout a že by mohla ta návštěva být ještě vyšší. Já tipuji, že na Plzeň přijde šest tisíc lidí. Na jaký jiný zápas by diváci měli přijít, když ne na Plzeň?

Tím spíš, když Plzeň se zřejmě rozjíždí a po remíze 1:1 v Evropské lize v Ploješti teď v lize jasně vyhrála s posíleným Jabloncem. Viděl jste ten zápas v televizi?

Jasně, když jsem se dozvěděl, že Plzeň je naším dalším soupeřem, tak jsem se díval. Musím říct, že podle mě je Plzeň teď zbytečně moc kritizovaná. Myslím si, že oni si stále hrají ten svůj fotbal a že ho hrají pořád moc dobře.

Vy jste byl jistě připraven nastoupit za Dynamo už v Teplicích. Hodně vás zaskočilo, když jste se v den zápasu dozvěděli, že se hrát nebude?

Co se stalo, bylo smutné. Já měl možnost se s panem Hrdličkou taky setkat a myslím si, že bylo rozumné, že se nehrálo. V tuto chvíli už na to ale nemyslíme a chceme se soustředit jedině na Plzeň. Pro mě osobně je dobré, že mám o týden víc na to, abych se s mužstvem víc sehrál.

Zmínil jste sílu Plzně a její aktuální formu. Je šance s ní uspět?

Jsem přesvědčen, že ano. Podle mě bude hodně záležet na tom, jak oni odehrají ve čtvrtek odvetu proti Rumunům v Evropské lize. Myslím, že by bylo lepší, kdyby postoupili. Jak pro celý český fotbal, tak i pro nás, protože by sem možná přijeli takoví uvolněnější a mohli by nás třeba trošku i podcenit. A pokud jde o nás, tak na Plzeň se musíte vždycky vytáhnout a hrát na sto dvacet procent, jinak nemáte šanci. Je to srovnatelný zápas, jako se Spartou či Slavií. Na ně se Plzeň dotáhla. Prostě my musíme hrát na sto dvacet procent.