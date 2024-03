Bylo to jako ze zlého snu.

Dominik Němec (vprav) atakuje sparťana Jana Lišku: Dynamo ČB - Sparta v I. lize dorostu 2:6. | Foto: Foto/ Josef Kotek

Ve fotbalové I. lize dorostu devatenáctka Dynama hostila pražskou Spartu a po nečekané porážce 1:2 se Zlínem si chtěla napravit pošramocenou reputaci. Než ale zápas vlastně začal, bylo už po nadějích: už v 7. minutě totiž na ukazateli skóre na Složišti svítilo neuvěřitelných 0:3!

„Začátek zápasu jsme prospali, po deseti minutách bylo prakticky rozhodnuto,“ smutně konstatoval trenér Stanislav Rožboud. Jeho svěřencům i za stavu 0:3 svitla naděje na zvrat, Jan Zíka však v 9. minutě neproměnil penaltu. Což byla škoda, protože týž hráč deset minut nato gól dal, a kdyby místo na 1:3 snižoval v tu chvíli už na 2:3, třeba by i mladí sparťané, do do té doby na hřišti zcela suverénní, trošku znejistěli…

„Jenže my jsme dneska na Spartu prostě neměli,“ vrtěl hlavou trenér Rožboud. „Jak v dovednostech, tak běžecky. Byli jsme prostě horším týmem a pro kluky by to mělo být poučení, že musí na sobě pracovat ještě víc,“ dodal.

Devatenáctka Sparty nakonec na Složišti vyhrála 6:2. „Výše porážky nás samozřejmě hodně mrzí, hlavně první poločas byl z naší strany výsledkově i herně špatný,“ nehledal Rožboud výmluvy. „Jsem rád, že aspoň v té druhé půli jsme se zvedli,“ dodal trenér devatenáctky Dynama (druhé dějství skončilo 1:1).

V dalším kole hraje prvoligový dorost Dynama U19 už v pátek v Jihlavě (11:00).