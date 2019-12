České Budějovice – Výjimečnou podzimní sérii sedmi zápasů bez porážky může v neděli na domácím Střeleckém ostrově prodloužit tým SK Dynamo České Budějovice. Fanoušci se na tribuny rozhodně chystají.

Přijde i někdejší klubový kanonýr Ladislav Novák, který je pravidelným návštěvníkem utkání. „Bude to složitý zápas,“ varuje však před podceněním soupeře z Příbrami Ladislav Novák. "Jsou pohybliví," upozorňuje na jednu z předností Příbramských Ladislav Novák. Vzápětí však jednoznačně dodává: "Musíme vyhrát, to je jasná věc!"

Podpora ochozů se proto může hodit a bývalý hráč o ní nepochybuje. „Myslím si, že přijde hodně lidí, možná pět tisíc,“ říká Ladislav Novák.

Značně by to překročilo obvyklý průměr. A tým to ovlivňuje. „Je to lepší, i hráči se chtějí ukázat, také jsem hrál pro diváky,“ usmívá se kanonýr s tím, že když je hodně diváků, hraje se lépe.

Dynamo budou sledovat i „v dáli“. Třeba z Chýnova fandí na dálku už mnoho let Pavel Kulveit, dřívější hráč a nyní fotbalový činovník tamějšího klubu. "Sleduji pozorně vše, co se Dynama týká," zdůrazňuje Pavel Kulveit a s potěšením dodává, že Dynamo je nyní k nezastavení a jeho série je neskutečná. "Výhra v Jablonci je super výsledek a teď se to musí potvrdit doma s Příbramí. I když to bude také hodně těžký zápas," upozorňuje Pavel Kulveit. Dynamo bude favoritem, což může hráče trochu svazovat, a Příbram navíc umí být nebezpečná. Jihočeši by ale podle fanouška z Chýnova měli oplatit Středočechům porážku 2:0 v Příbrami.

Zájem o poslední domácí zápas registrují i na pokladně budějovického klubu na Střeleckém ostrově. V předprodeji už si fanoušci objednali podle tiskového mluvčího Dynama Aleše Strouhy na 300 vstupenek, což je u podobného soupeře výjimečné. Větší zájem byl jen o českou špičku Slavii, Spartu nebo Plzeň. Jinak se předem, hlavně přes internet, prodává lístků mnohem méně. "Kolik bude lidí se uvidí v neděli," říká Aleš Strouha s tím, že vstupenky budou na kase až do začátku zápasu. Diváků se ale čeká hodně díky výborným výkonům týmu a tomu, že jde o poslední domácí utkání podzimu. Klub také připravil akční prodej týmových šál. Stalo se tak už při minulém domácím zápase se Slováckem. Šály, které jinak stojí 180 korun, byly k mání za 50 korun. "Dvacet minut před výkopem se vyprodaly," říká Aleš Strouha.

Mluvčí Dynama ještě zdůrazňuje pochvalu věrnosti fanoušků. "V průběhu sezony jsem byli i hodně dole. Ale tým byl rád, že lidé chodili, i když se nedařilo," oceňuje příznivce Aleš Strouha.