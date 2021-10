Český gólman prožívá velmi příznivé období. Ve třech odchytaných zápasech v kvalifikaci mistrovství Evropy U21 zatím pokaždé uhájil čisté konto. I na to se pokusí navázat v úterý večer, kdy ČR nastoupí v Č. Budějovicích proti Kosovu (18).

V Kosovu jste vyhráli, bude se něcco měnit na stylu hry v domácí prostředí?

Z mého pohledu bych řekl, že asi ne. Není důvod něco měnit.

Domácí měli největší v 68. minutě, je to pro vás varování?

Možná ano. Byl to brejk, který jsme si nepohlídali. Na to si musíme dát pozor. Doufám, že domácí prostředí pro nás bude výhodou, že to potvrdíme v Budějovicích.

Jak vnímáte vaše působení v Manchesteru United?

Soustředím se na to, abych se každý den zlepšoval. Rád bych v klubu zůstal, uvidíme, co se stane v lednu, až bude přestupové období, třeba přijde nějaká nabídka na hostování. Snažím se na sobě pracovat každý den.

Popis fotky: Čeští fotbalisté do 21 let - Čeští fotbalisté do 21 let (zleva) Denis Donát, brankář ČR Matěj Kovář a Michal Fukala, 6. září 2021. Priština - Čeští fotbalisté do 21 let zvítězili v Kosovu 1:0 a naplno bodovali i ve třetím kvalifikačním utkZdroj: ČTK

Vnímají Angličané vaše výkony v ČR U21?

Ano. A dost. Lidé tam vědí, že jsem nedostal za tři zápasy ani gól. Za to jsem rád.

V klubu působí Cristiano Ronaldo, jaký je, když na něj nemíři diktafony a fotoparáty?

Skvělý. Skromný. Snaží se každému pomoct. Pro mě je to obrovská zkušenost. On je mezi nejlepšími na světě, každý se chce učit od těch nejlepších.

Dává hodně gólů i na tréninku? Vysílá na vás pověstné dělovky?

To je celkem nepříjmené lovit ty míče ze sítě, ale zase je to opravdu velká zkušenost, může mě to posunout dál. Je to velká škola pro mě i pro celý tým.

Změnil Ronaldo zaběhlý chod věcí v Manchesteru?

Určitě. Z měnili se i hráči kolem něj, přístup. Ten jeho přínos je obrovský.

Už jste v Anglii doma?

Jsem tam už nějaký rok. Nejdřív jsem s tím ale měl problém. Byla to z Uherského Hradiště nejdřív velká změna, ale už jsem si zvykl. Z města, kde je pětadvacet tisíc lidí, jsem se přesunul do půlmilionového Manchesteru. Manchester je velká značka, také já doufám, že se tam jednou dostanu do branky. Manchester United je asi snem každého kluka. Užívám si každý den. A být s hráči jakou jsou Ronaldo, Pogba, Rushford, to je něco neuvěřitelného. Ano, dá se říct, že jsem teď v Anglii doma.

Sledujete zápasy Premier League přímo na stadionu?

Hráči, kteří nejsou nominovaní na utkání, mají na stadionu svůj box. Po příchodu Cristiana se atmosféra ještě zvětšila. Sleduju každý zápas.

Jak na vás působí trenér Ole Gunnar Solskjær?

Určitě má v klubu svoje velké jméno. Je to skvělý člověk, výborný trenér. Snaží se nám všem pomoct, neustále mluví s hráči. Je vidět, že má velký zájem, aby klub šlapal jako za éry sira Alexe Fergusona. Je vidět, že má právě od něj určité návyky, to je super. Máme skvělý tým, takže musíme to jenom potvrdit na hřišti. Doufám, že si všechno sedne, jak má, a klub bude tam, kde má být. Tedy na předních příčkách jak Premier League tak v Champions League.