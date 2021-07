Na obou turnajích bylo vidět nadšení, se kterým se malí fotbalisté pustili do boje. Fotbaloví benjamínci JFA ČB z ročníku 2013 se zúčastnili ve stejný den dvou výborně obsazených turnajů v Třeboni a Hostomicích. „V Třeboni se hrál finálový turnaj minirepublikového mistrovství mladší přípravky pro ročník 2013 a v Hostomicích krásný turnaj šestnácti převážně pražských týmů,“ vysvětluje Václav Hrabík. Na obou turnajích se Jihočechům dařilo a obě party si přivezly bronzové medaile.

Zdroj: Deník

„Na finálový turnaj jsme nominovali i hráče širšího kádru a v těžkých zápasech to bylo samozřejmě znát. Na druhou stranu se s tím kluci poprali dobře a především díky bojovnosti jsme nakonec obsadili třetí místo,“ hodnotili trenéři.

Hostomice byly dějištěm turnaje, na kterém jihočeský tým dokráčel až do zápasu o třetí místo. „Domácí uspořádali krásný turnaj,“ konstatoval spokojený trenér Václav Hrabík. „Našemu týmu se velmi dařilo. Do Hostomic s námi vyrazili i hráči Vimperka a vytvořili s námi skvělý tým, kterému to klapalo jak na hřišti, tak i v hledišti,“ doplnil trenér mládeže.

„Trošku nás mrzelo semifinále, kde jsme neproměnili celou řadu gólových šancí, ale o to více radosti jsme zažili v posledním zápase.“

Ročník JFA 2013 přeje všem čtenářům Deníku, samozřejmě všem svým fanouškům, ale i všem svým soupeřům krásné prázdniny.

Třeboň: Skupina A: 1. JFA ČB; 2. FC Písek – JFA ČB 1:0; 3. FC Zbrojovka Brno – JFA ČB 5:7 Habert 3, Kouba 2, Vaněček, Bárta; 4. SK Slavia Praha 2014 – JFA ČB 6:8 Habert 5, Bárta 2, Cisler. Skupina B: 1. FC MAS Táborsko; 2. 1.FK Příbram; 3. 1.SC Znojmo, 4. FK Admira Praha. Semifinále: JFA ČB – 1.FK Příbram 2:4 Pršanec, Habert; FC MAS Táborsko – FC Písek 5:4. O 3. místo: JFA ČB – FC Písek 4:3 Habert 2, Kouba, Bárta. Finále: FC MAS Táborsko – 1.FK Příbram 3:5. Pořadí: 1. 1.FK Příbram; 2. FC MAS Táborsko; 3. JFA ČB; 4. FC Písek; 5. FC Zbrojovka Brno; 6. 1.SC Znojmo; 7. SK Slavia Praha 2014; 8. FK Admira Praha.

Hostomice:

Skupina D: 1. AFK Loděnice – JFA ČB 3:0; 2. JFA ČB; 3. FK Motorlet Praha – JFA ČB 0:2 Macháček, Kostka; 4. SK Cembrit Beroun – JFA ČB 0:4 Soukupová 2, Kostka, Kraml. Čtvrtfinále: JFA ČB – FK Meteor Praha 2:2, pen. 3:2 Mach, Kostka; AFK Loděnice – FK Králův Dvůr 4:1; Bohemians Praha 1905 – Sokol Stodůlky 4:7; SK Kostelec – FA Bohemians Velvary 0:8. Semifinále: JFA ČB – AFK Loděnice 0:1; Sokol Stodůlky – FA Bohemians Velvary 1:2. O 3. místo: JFA ČB – Sokol Stodůlky 3:1 Letovský 2, Lácha. Finále: FA Bohemians Velvary – AFK Loděnice 3:0. Pořadí: 1. FA Bohemians Velvary, 2. AFK Loděnice, 3. JFA ČB, 4. Sokol Stodůlky, 5. FK Meteor Praha, 6. Bohemians Praha 1905, 7. 6. FK Příbram, 7. FK Králův Dvůr, 8. SK Kostelec.