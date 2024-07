Fotbalista, který měl nahradit Karla Poborského. Jiří Hrbáč nastupoval v českobudějovickém Dynamu přesně na postu, kde válel Poborský. Technicky a rychlostně skvěle vybavený hráč nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé v sezóně 2006/07 a odehrál 11 zápasů. Aktuálně čtyřicetiletý fotbalista trénuje mládež. V pozici hlavního kouče vedl Výběr Jihočeského kraje na olympijských hrách dětí a mládeže. Od organizátorů dostal cenu fair play. Za co? Odvolal gól, který jeho tým vstřelil po gólu. "Brankář dostal ránu, tekla mu krev, neváhal jsem ani na chvíli," vysvětluje. Návrhy, aby gól platil a jeho tým si nechal vstřelit jiný, nebere. "To nemám rád. To je šaškárna. Prostě gól neplatil a jelo e dál." Ocenění fait play bílou kartou Hrbáče potěšilo, myšlenkově ho věnoval dětem, účastníkům olympijských her.

Zakončení olympijských her dětí a mládeže v Jihočeském kraji | Video: Deník/ Kamil Jáša

Hlavní cenu fair play v rámci ODM získala trenérka softballu Barbora Saviola z Moravskoslezského kraje. Během utkání rozhodčí chybně rozhodli o pálkařském stavu – hráčka už měla být vyoutovaná, ale rozhodčí jí ponechali další odpal. Trenérka týmu Barbora Saviola s touto hráčkou učinila fair play gesto a přiznala chybu rozhodčích, což vedlo k opravě rozhodnutí a spravedlivému pokračování utkání.

Ceny za čin fair play předával předsedkyně Českého klubu fair play Šárka Strachová. „Bílá karta je oceněním, je to jakýsi opak červené. Jsem velmi ráda, že fair play je dlouhodobě jedním z pilířů olympiády dětí a mládeže."