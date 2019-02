Třeboň /FOTOGALERIE/ - Už popáté se v jižních Čechách koná jedinečný projekt Letní fotbalové školy, kterou letos pořádá Jihočeská fotbalová mládež, občanské sdružení s generálním partnerem energetickou společností E.ON. Článek i soběma fotografiemi najdete v pátečním tištěném vydání Deníku.

Stejně jako v předchozích ročnících se hráči z České a Slovenské republiky setkávají s celou řadou novinek. „O jihočeskou Letní fotbalovou školu je velký zájem, a proto se snažíme stále věci vylepšovat, hledat novinky, učit se od jiných a hlavně hráče vždy něčím překvapit tak, aby odjížděli spokojení a rádi se k nám na jih vraceli," říká jeden z pořadatelů LFŠ Václav Hrabík a dodává: „Oba nejstarší turnusy mladších žáků se letos poprvé uskutečnily v Třeboni, hráči měli výborné ubytování a kromě tradičního florbalu a tenisu si zahráli plážový fotbal a volejbal v nové beach aréně v Českých Budějovicích a samozřejmě využívali naplno bazénový komplex lázní Aurora."

Fotbalisté se bavili tréninkovým programem Michaela Rummeniggeho, který čeká i na hráče mladších kategorií. „V České republice jsou tyto stadiony pouze dva, oba vlastní společnost E.ON."

Beze změny zůstává patronace LFŠ, protože reprezentační útočník a kapitán mužstva AC Sparta Praha David Lafata, projevil o pokračování spolupráce velký zájem.

Letní fotbalové školy se také zúčastňuje řada trenérů a hráčů z jižních Čech.

„Jsem moc rád, že jsme hráčům představili po Nové Včelnici, Dřítni a Písku další krásné místo, lázeňské městečko Třeboň," říká na adresu kempů zkušený trenér a šéf komise mládeže KFS Jihočeského kraje Tomáš Maruška.

V pozitivním hodnocení pokračuje i jeho kolega Josef Holub: „Jedinečnost projektu spočívá v tom, že se do každého termínu mohou přihlásit pouze hráči jedné fotbalové kategorie," doplnil.

„Především stejný věk byl pro většinu kluků velkým pomocníkem při navazování nových přátelství, ale i hnacím motorem v soutěživosti nejen na hřišti, ale i při všech ostatních aktivitách."

V obou termínech si hráči ověřili umění při dovednostních soutěžích z Barcelonské fotbalové školy. „To znamená v kombinaci dvou až čtyř hráčů," vysvětlují odborníci.

Trenéři se snaží vštípit správné návyky trénování, učí hráče, jak se o sebe a své tělo mají starat. „Od správného rozcvičení, aktivace kloubního spojení, kompenzačních cvičení až po zdravější návyky při stravování a dodržování dostatečného pitného režimu," vyjmenoval Hrabík.

Prvního termínu se zúčastnila kategorie mladších žáků (r.n. 2001). „S tímto ročníkem jsme vůbec nepočítali, jeho otevření si dohodli prakticky sami hráči a jejich rodiče po neskutečně úspěšném zápasovém turné v Londýně a my ho dokázali zrealizovat s tím, že se budeme snažit dostat kluky na jaře do Milána," hovoří o plánech, ve kterých jsou i duely s AC Milán a Interem, hlavní trenér tohoto ročníku Jiří Petrovič (Slavia Praha).

Hráčů se celkem sešlo šestnáct. „Byla radost sledovat nejen vysokou individuální dovednost, ale až neskutečnou soutěživost."

Letní fotbalovou školu si po delší době nenechal ujít Dominik Topolský, hráč londýnského Fulhamu.

Cílem trenérů prvního termínu bylo přenesení individuálních dovedností jednotlivých hráčů do hry. „Do spolupráce s ostatními spoluhráči, a to jak v plné rychlosti, tak především na co nejmenším prostoru, prostě to, na co je kladen velký důraz."

Druhý termín byl určen pro ročník 2002.

Zúčastnilo se ho 18 hráčů z jižních Čech.

Zastoupení mělo dvanáct oddílů. Fotbalisté byli ubytováni na Tyršově stadionu.

„Komě oblíbeného tenisu a florbalu si zahráli turnaj dvojic v nohejbalu, z vítězství se nakonec po boji radovali David Pravda a Antonín Sypal."

Kromě fotbalových aktivit se hráčům líbila nová beachvolejbalová aréna. „I tady si zahráli fotbálek."

Po zátěži hráči s velkou chutí využívali v Třeboni lázeňský bazénový komplex.

V průběhu čtyřdenního kempu si zahráli i dva přátelské zápasy. „K vidění byla celá řada krásných fotbalových momentů."

Nejšikovnější hráči ročníku 2002 se jako první dozví nominaci na mezinárodní akci. „Na konci srpna pojedeme na čtyřdenní turnaj do Rumunska," přikyvuje Hrabík.