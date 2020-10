Primář infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice Aleš Chrdle má sport rád. Jezdí na kole, lyžuje. Fotbal sice nehraje, ale také o něm si dokáže povídat. Bohužel, v těchto dnech především ve spojení s koronaviry.

Covid a sport. Je to pro lékaře speciální téma? Zvládají onemocnění sportovci trochu jinak než nesportovci?

Sportovci jsou v lepší fyzické kondici, takže většinu infekčních nemocí zvládají lépe a rychleji. Pravidelná tělesná aktivita zlepšuje stav imunitního systému. Na druhou stranu u výkonnostních nebo vrcholových sportovců je riziko přecházení nemocí s občasnými velkými komplikacemi, například záněty srdečního svalu.

Jak je možné, že se vir tolik šíří ve sportovních kolektivech? Třeba hokejový Motor měl 28 pozitivních výsledků testů…

U koronaviru mohou být největší šiřitelé ti, kteří mají minimální nebo žádné příznaky. Cítí se dobře, a tak dělají věci jako obvykle. Ve sportovních týmech jsou spoluhráči spolu v kontaktu jak na hřišti, tak i potom třeba v kabině nebo v restauraci a v klubu. Prostě ve volném čase. A pak už to je loterie, když se nakupí lidi, koronavirus se šíří a o prázdninách to schytali hokejisté.

Ale fotbalové Dynamo mělo v první fázi jediného nakaženého, pak už při testech byli všichni negativní. Je pro to nějaké vysvětlení? Nebo zase jde spíš o shodu okolností?

Asi je to jenom náhoda a také jde o způsob trávení volného času. Možné ale je, že významným faktorem je křik. Při hokeji jsou na ledě v mnohem menší vzdálenosti než při fotbale, a v hale je jiná akustika, tak na sebe křičí zblízka, dále jsou buly a dohrává se a brání se velmi těsně. To je ve fotbale trochu volnější.

Možná fotbalisté špatně bránili, nedostupovali hráče, jak po nich chce trenér…

Vysvětlením je i chlad na ledě a větší životaschopnost viru. Podobně jako byla popsána velká ohniska v chladírnách a podnicích na zpracování masa, mohlo se totéž stát u ledu i při hokeji.

Jak vnímáte masivní testování fotbalistů? Ti už byli na testech desetkrát, musí na testy před každým zápasem?

Sportovci nejsou izolovaná skupina a jak jsme viděli z některých prázdninových ohnisek, mohou se poměrně čile podílet na šíření nákazy, aniž by jim samotným něco bylo. Takže tohle je bezpečnostní opatření. Aby liga mohla pokračovat, je to něco za něco. Na druhou stranu vidím přetížené kapacity laboratoří a dlouhé fronty lidí v karanténě, kteří čekají dny na otestování, raději bych nechal testovat ty.

Pokud se objeví v kolektivu v amatérských fotbalových soutěží jeden nakažený, doporučil byste přerušit tréninky? Nebo jako lékař to vůbec neřešíte a rozhodnutí necháváte na krajské hygienické stanici?

Rozhodování o karanténě a dalších opatřeních proti šíření infekce je práce epidemiologů. Moje role je postarat se o lidi, kteří mají těžký průběh nemoci. A především postarat se o lidi, kteří se o tyto těžce nemocné starají. Proto mám trochu přísnější pohled na opatření, která mají zamezit šíření koronaviru. Je mi jasné, že u většiny lidí je průběh nezávažný. Ale malé procento závažných průběhů z velkého počtu nakažených může znamenat hodně těžce nemocných, a jakmile je nebudeme mít kam uložit a nebude, kdo by se o ně staral, tak to zabolí i veřejnost. Třeba jenom tím, že se opět budou rušit a odkládat na neurčito plánované výkony a operace.

V profesionálních soutěžích musí střídající hráči sedět dva metry od sebe. Ale pak jsou v týdnu spolu v šatně. Není to trochu opatření navíc?

Myslím, že padesát procent opatření je zbytečná, ale pozor, nikdo přesně neví, kterých padesát procent to je. Protože v každé situaci to bude trochu jinak. Asi jako když máš v autě ABS, bezpečnostní pásy, airbagy a řadu dalších vymožeností, za které platíš dost peněz, a které z nich nejsou zbytečné poznáš, až když je potřebuješ.

A ještě mi dovolte trochu odlehčenou otázku na konec. V obchodech se řeší dezinfekce, může vir přeskočit při hlavičce míčem, pokud ho hlavičkuje pozitivní na negativního?

Obecně se v odborné literatuře uvádí, že riziko přenosu je vysoké při kontaktu méně než dva metry více než patnáct minut. Takže riziko při hlavičkování je velice nízké, ale na druhou stranu, pokud na ten míč ten pozitivní hodně prskne a ten prskanec se při další hlavičce otiskne na obličej dalšímu hráči, dokážu si takovou raritu představit. Ale to už je spekulace vyššího stupně. Koronaviru bychom se neměli bát. Nicméně z něj musíme mít respekt, protože je ve svém chování dost podlý a ještě neřekl svoje poslední slovo.