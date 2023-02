Výprava přijala pozvání od komunity Čechů žijících v Austrálii. "Je to jednoduché. To se vezme kamarád Martin, jede se na motorce na vaše utkání," vysvětloval starosta Sokola Sydney Petr Balcárek, jak došlo ke vzájemnému kontaktu. "Pozvali jsme výpravu k nám, za pět hodin se návštěva zrealizovala, navařilo se fantastické jídlo, je to fajn."