Fotbalisté neřeší jen fotbal. I počasí. A to jim moc nepomáhá. Nejprve pohárové utkání českobudějovického Dynama s Hradcem Králové překazil sníh, hrát se bude až v úvodu roku 2023, a teď dokonce v areálu Složiště spadla nafukovací hala.

Faktem je, že přívaly sněhu, které zasypaly Jihočeský kraj, hlavně Českobudějovicko, byly naprosto mimořádné. Mokrý a těžký sníh nadělal starosti všem a všude. Na silnicích, na vlakových tratích, domácnosti byly bez proudu…

A veliké starosti měli také provozovatelé nafukovacích hal. A protože tréninkové centrum Složiště má, tedy spíš mělo, halu největší, veliké starosti jsou i s jejím pádem. Aktuálně je nafukovačka poničená, přesnou výši škody musí vyčíslit odborníci. Malá ale nebude, a hlavně mládež bude dlouho bez tréninkových prostor pod střechou

Faktem ale také je, že rodiče malých dětí si často stěžovali na zimu, která při trénincích v nafukovací hale na Složišti je. Rodiče "přežívali" tréninky v čepicích, zimních botách…

Ve snaze zachránit, co se dá, zapnul technický úsek topení. "Na plný výkon," potvrdil výkonný ředitel akademie Petr Benát. Sníh se během hodin proměnil v těžkou vodu, ta dokonala dílo zkázy. Povrch haly se protrhl, díra byla tak veliká, že došlo k pádu sportoviště a aktuálně je areál bez nafukovací haly. Škoda půjde do stovek tisíc korun, spíš do milionů. Potíže se sněhem i na dalších nafukovačkách ve městě potvrdila i asistence hasičů, kteří pomáhali v Č. Budějovicích i na dalších místech. Nafukovací haly jsou v Č. Budějovicích třeba na sídlišti Vltava, kde sportovci provozují beachvolejbal, nebo v areálu SKP.