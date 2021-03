Před rohovým kopem se objali v kolečku, rozeběhli se k brance. Udivení hráči Slavie Praha si nejprve mysleli bůhvíco, ale za pár vteřin se nestačili divit. Prudký centr. Hlavička.

Góool. Slavia baví fanoušky v AngliiZdroj: Deník/ repro BBCA gól! Krásný gól. Vtipný okamžik baví fanoušky dokonce v Anglii. "Strýček Davida Gondzsaly žije ve Skotsku, na serveru BBC objevil video," vysvětluje s úsměvem na tváři obránce Slavie Karlovy Vary Mikuláš Jáša (odchovanec Č. Budějovic, hráč FC MAS Táborsko).

Signál uvedl v život na západě Čech Marián Geňo. Svým svěřencům ordinuje každý pátek právě přípravu netradičních secvičených akcí, kterými se tým z ČFL snaží zaskočit soupeře. Jak je vidět, funguje to. "Kdyby Geňu znali v Leicestru, a chodili s ním na pivo, tak by z Evropské ligy nevypadli," glosuje na twitteru fotbalový fanoušek Radim. Jak signál funguje v praxi? "Zahráváme ho jenom z brankářovy levé strany. Z pravé ne. Míč musí kopat pravák a musí se točit od branky.

Do kolečka jsou přesně určení hráči. Záleží samozřejmě na základní sestavě. Já se točím jako poslední, vybíhám poslední, třeba Tůma je určený jako druhý v pořadí, jako druhý vyběhne do přesně určeného prostoru," popsal Jáša. Právě Ludvík Tůma v Edenu vyskočil nad bráncící hráče a parádně poslal hlavou míč do sítě. Kolik fanoušků gól vidělo? Všichni se nedají spočítat. Statistiky jsou ale neuvěřitelné. Karlovarští se zatočili v kolečku třeba na instagramu "Oh my goal", který má 1,7 milionu sledovatelů. "Video tam během chvíle mělo 11 500 laiků," baví se také přímí aktéři povedené akce. Video najdete také na webu Deníku.