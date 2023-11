Třeboňští prožívají fotbalově skvělé období. V tabulce nejvyšší fotbalové soutěže jsou Třeboňští na druhém místě. Hned za suverénní Hlubokou. Skóre klubu je přinejmenším pozoruhodné: 28:9. Po třinácti zápasech Třeboň na lídra ztrácí pět bodů. Předseda klubu i TJ Jiskra Lubomír Skála říká: "Za poslední období se nám daří velmi dobře." Skála okamžitě svoje pocity vysvětlil. "Poprvé v historii máme plnohodnotné všechny mládežnické kategorie." Třeboň se může pochlubit už druhým rokem střediskem mládeže FAČR. "To nám hodně pomáhá. Můžeme mít trenéry mládeže, můžeme je za jejich čas odměnit." Lubomír Skála ještě dodává: "Jsme rádi, že jsme dokázali podmínky splnit. Máme mužstva v krajských soutěžích, dorostence, žáky, přípravky, minipřípravky. To se nám poměrně daří, máme zhruba 160 dětí."

Důležité je, aby děti vychovávali odborní trenéři. Není úplně jednoduché poskládat napříč kategoriemi početně odpovídající trenérský štáb s požadovanými licencemi. "Problém to určitě je," přikyvuje Lubomír Skála. "Díky KFS a OFS se dělají různá školení a doškolování, přeškolování, snažíme se, aby se naši trenéři zapojovali a získali potřebnou kvalifikaci."

K fotbalistům v Třeboni přistupují rozumně. "Pokud se to objeví nějaký talent, je o něj zájem v českobudějovickém Dynamu nebo v Akademii, tak ho uvolníme. Oni se nám pak později fotbalisté do klubu zase vracejí." Z třeboňské líhně talentů vzešel Karel Poborský. To příznivci fotbalu dobře vědí. Teď pokračuje jeho synovec. "To je Škoda. Od nás odešel do Roudného, kde hrají divizi žáků," dokumentoval Lubomír Skála, že šikovní fotbalisté mají z Třeboně do dalších klubů cestu otevřenou.

Předseda TJ Jiskra Třeboň Lubomír Skála vnímá i dění v třeboňském sportu. "Jsem rád, že město založilo Městskou sportovní, která se stará o řadu sportovišť. Patří sem i fotbalový areál, beach areál a také hokejové hřiště. Město Třeboň vynakládá poměrně hodně prostředků a hodně úsilí, aby se tato sportoviště zlepšovala a modernizovala. V současné době nám pomáhají s výstavbou tří nových tenisových kurtů, dali nám příslib, že získáme dotaci, pomůžou nám čtyřmi miliony korun. Věřím, že se podaří v příštím roce podat žádost na revitalizaci sportovní haly."