Deník se zaměřuje na nižší fotbalové soutěže. Zápas víkendu? Klidně. Proč ne? Dražice ve 12. kole rozstřílely Třebětice. Teď jedou pod hlubocký zámek. Máte už plán na páteční večer? Zajímavý zápas 13. kola krajského přeboru začne v 18.00.

Hluboká v krajském přeboru. Klub prožívá skvělou sezonu | Video: Deník/ Kamil Jáša

Vybíráme zápas, který by mohl být označen Zápas víkendu. Ne pro postavení obou týmů v tabulce, ale pro termín a úžasnou kulisu. Zajděte se podívat, rozsvítí se zámek a začne utkání 13. kola krajského přeboru.

Nižší soutěže: Zliv a Čtyři Dvory. Manželství v okresní fotbalové soutěži

Hluboká přivítá v krajském přeboru Dražice v pátek v osmnáct hodin. Hlubočtí už si zvykli na umělé osvětlení, páteční termín…Fanoušci vyrážejí na klobásu, dají si třeba i v chladnějším podvečeru pivo. Na lavičce Hluboké je velká osobnost českého fotbalu. Rudolf Otepka. Pokud by Hluboká byla po skončení soutěže na jaře roku 2024 na postupových místech, a zatím opravdu je, zkušený exligista by se posunu výš nejspíš nebránil. „Já bych chtěl, aby se to tady stabilizovalo. Aby se tu víc začalo pracovat s mládeží, aby tu víc byli zapojení odchovanci,“ uvedl pro Deník. „Na Budějovicku je hodně mančaftů, ale je tu málo hráčů, navíc ještě utíkají do Rakouska. Pokud bychom soutěž vyhráli, když se nám bude dařit, a někdo bude ochotný a bude akceptovat jít hrát vyšší soutěž, tak já za sebe říkám, že se budu rozmýšlet jestli ano, nebo ne.“

Jak je na tom Hluboká nad Vltavou po dvanácti kolech? "V tabulce je jasně první. Impozantní skóre 34:6. Jedenáct výher, jedna remíza, žádná (!) porážka a celkem 34 body. Otepkův tým má pětibodový náskok před Třeboní. Dražice jsou předposlední, inkasovaly už 27 gólů, ale pozor, dokážou kousnout. "My třeba ztratili právě s Dražicemi," nechápavě kroutí hlavou a posílá varovný vzkaz na Hlubou renomovaný kouč Jindřich Dejmal, který je v této sezoně na lavičce Oseka. A pozor, v minulém kole Dražice porazily Třebětice 4:1.