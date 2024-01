Kdo je záhadný investor, který chce Dynamo?

V roce 1969 mladí nadšenci v čele s Bohumilem Ortmanem a Miloslavem Schusterem pod hlavičkou místních hasičů založili fotbalový oddíl, který se přes podnikovou ligu a přátelská utkání už v roce 1970, ve šlépějích předválečného SK Mladé, přihlásil do IV. třídy Českobudějovicka. Tu hned první rok vyhrál a po dvou letech zvítězili i ve III. Třídě. V roce 1977 získali první ze svých tří titulů přeborníků okresu a postoupili do I. B třídy. Právě I. B třídu hraje klub i v této sezoně. Po podzimu je devátý, ve 13 zápasech nasbíral 15 bodů, do jara půjde s lehce pozitivním skóre 28:27.

První roky po obnovení činnosti fotbalisté SK Mladé svá utkání hráli v Nových Hodějovicích a v Roudném, v roce 1976 ale dokončili výstavbu vlastního hřiště. Podívejte se na video, jak hřiště spí zikním spánkem před jarem, do kterého fotbalisté SK Mladé vstoupí v neděli 24.3. 2024 zápasem v Trhových Svinech.