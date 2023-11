V jihočeském krajském přeboru uzavírala Hluboká hodně povedený podzim. Před zápasem s Rudolfovem gratulovali zástupci domácího klubu trenéru Rudolfu Otepkovi k padesátým narozeninám.

Rudolf Otepka slaví 50. narozeniny | Video: Deník/ Kamil Jáša

Rudolf Otepka se narodil 13. listopadu 1973 ve Zlíně. Bývalý úspěšný český fotbalový záložník, v současnosti fotbalový trenér, prožívá příznivé období. Hluboká je v čele soutěže. "Ale jsme teprve v poločase," říká opatrně.

Legendární český fotbalový záložník kývl na nabídku z Hluboké nad Vltavou. Ne jako hráč, ale jako trenér vede ambiciozní tým v nejvyšší krajské soutěži. Krajský přebor nabízí zajímavou podívanou. Tady najdete Zázrak z Třebětic.

Fotbalový záložník je v počtu ligových startů na čtvrtém místě. Celkem jich má na svém kontě 432. V počtu asistencí je za Pavlem Horváthem a Bořkem Dočkalem dokonce třetí.

Z čeho má Rudolf Otepka velikou radost jsou podmínky, které mají fotbalisté v Hluboké nad Vltavou k dispozici. Areál je opravdu nádherný.

„Udělal se tady obrovský kus práce. Zázemí je tady, a to se nebojím říct, na vyšší soutěž. Obrovský bonus je v tom, že nemusíme na tréninky nikam dojíždět. Máme všechno přímo před sebou. Hned z kabiny. Je tu plnohodnotná umělka, která má stejné rozměry jako hlavní hřiště, osvětlení je nad travou i nad umělkou, Můžeme trénovat třeba od šesti hodin a nemusíme nikam dojíždět, to je nadstandardní. Mistrovská utkání hrajeme v pátek od šesti večer, podmínky tu jsou na úrovni, že v budoucnu by se tu určitě mohla hrát vyšší soutěž.“