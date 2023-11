V Plané probíhá rozsáhlá rekonstrukce fotbalového hřiště. Včetně zázemí. Už tak příjemný a milý areál roste do krásy. Podle šéfa klubu a předsedy Krajského fotbalového svazu Tomáše Pintéra se fanoušci i soupeři mohou těšit na první zápas. Kdy to bude? Odpověď máme na videu.

Rekonstrukce hřiště v Plané. Klub hraje "doma" v Kamenném Újezdu | Video: Deník/ Kamil Jáša

Je to tradiční jihočeský fotbalový klub. V rozehrané soutěži I. A třídy hraje Planá skvěle. Klub v 11 zápasech nastřádal devatenáct bodů. V tabulce mu patří 4. místo. Je těsně v závěsu za třetím týmem tabulky, kterým jsou Vodňany. Ty mají jen o jediný bod víc. V soutěži jsou dominantní Strunkovice, které utekly bodově vše soupeřům.

Zajímavý byl souboj Plané a Zlaté Koruny, která je na druhé pozici. Hrálo se v Kamenném Újezdu, kde našla Planá při rozsáhlé rekonstrukci hřiště dočasný azyl. Remíza byla nakonec zasloužená.

Obec Planá se nachází v okrese České Budějovice. Je na levém břehu řeky Vltavy, 4 km jihozápadně od centra Českých Budějovic. Žije zde 273 obyvatel. V severozápadním sousedství Plané je letiště, ze kterého Jihočeši létají na dovolené do vyhlášených evropských destinací. Až klub v Plané dokončí rekonstrukci a postoupí do evropských pohárů, budou to mít soupeři z letiště na hřiště nejblíž na světě… To je samozřejmě nadsázka.

Mimochodem, věděli byste, kdo je v Plané starostou obce? Tomáš Pintér. Správně. Ten Pintér, který je šéfem Krajského fotbalového svazu. "První zápas snad odehrajeme na našem hřišti na konci jara," říká pětačtyřicetiletý fotbalista s vynikající kopací technikou. Při mistrovských zápasech dokonce bývá na soupisce. V prvním kole odehrál 9 minut, v šestém dokonce nastoupil v základní sestavě a zvládl 43. minut. V 8. kole takticky střídal na poslední vteřiny, v 11. kole I. a třídy byl v zápase s Borkem na hřišti znovu od první minuty, střídal až v 77. minutě.

Věděli byste, kdo ho právě v tomto utkání 13 minut před koncem nahradil? Roman Lengyel, který začínal v Lokomotivě České Budějovice, je odchovancem českobudějovického SK Dynamo, za něž odehrál ve třech prvoligových sezónách 56 zápasů. V jedenadvaceti letech přestoupil za 15 milionů Kč do Sparty Praha, po roce a půl přestoupil do Teplic Šest a půl sezóny odehrál v ruské 1. a 2. lize. V lednu 2004 zamířil na zahraniční angažmá do ruského klubu Saturn Ramenskoje. Po roce využil nabídky na hostování v druholigovém týmu FK Kubáň Krasnodar, kde byl tehdy trenérem Jozef Chovanec. Později se hostování změnilo ve stálé angažmá. V sezóně 2008 se v dresu Kubáně Krasnodar radoval z návratu do nejvyšší soutěže a navíc byl vyhlášen nejlepším obráncem ruské 2. ligy. V ruské Premier Lize dále hrál za FK Rostov. V srpnu 2010 se vrátil do SK Dynamo České Budějovice. Je také účastník olympijských her v Sydney!

Právě Lengyel, má-li čas, nastupuje v I. A třídě Jihočeského kraje za Planou. Bylo by milé, kdyby se starosta obce a olympionik společně sešli v mistrovském utkání na jaře roku 2024 ve zrekonstruovaném fotbalovém areálu.