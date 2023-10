Deník se zaměřuje na nižší fotbalové soutěže. Vyrazili jsme s kamerou na zápas třetí třídy Českobudějovicka. Nové Hodějovice - Lipí. Padl krásný gól a legenda hostujícího týmu odpovídala během utkání na dotazy. Podívejte se na video.

Nové Hodějovice - Lipí. Příjemná atmosféra fotbalového zápasu třetí třídy | Video: Deník/ Kamil Jáša

Byl to zajímavý zápas,. Ve třetí třídě na Českobudějovicku přijelo Lipí do Nových Hodějovic. Domácí prohrávali 0:1, ale nakonec slavili vítězství. Před zápasem kapitáni domácích jen stručně poznamenal: Michal Rudolf (Nové Hodějovice): "Scházíme se, snažíme se, ale při zápasech to není moc znát." Gólman domácího týmu Jiří Macháček prohodil?: "To víš, máme natrénováno."

Hrál za Dynamo, teď je v Madridu. Podívejte se na video

V zápase byly k vidění krásné fotbalové momenty. Hned první gól hostů z Lipí stál za to. Během zápasu odpovídal František Šturma na dotazy Deníku. Patří mezi legendy fotbalu v jihočeských soutěžích. "Na tréninky se schází tak půlka týmu," vyprávěl. Ve své kariéře rozdával fotbalovou radost, dával nádherné gól. I jemu se musela líbit akce z 11. minuty, kdy se gólově prosadil na hrotu útoku kapitán Lipí Ondřej Wegenkittl. "Hrajeme pro zábavu, máme v Lipí nové hřiště, snažíme se, abychom měli zázemí pro děti."

A po zápase? Jde se na pivo. "Kluci zajdou, ale ve velkém množství to není," dodal s úsměvem František Šturma. Lipí v Nových Hodějovicích dobře rozehraný zápas ztratilo. Ve 48. minuty vyrovnal Matyáš Ruider a o výsledku 2:1 rozhodl vlastní gól Jánose Fejéra z 83. minuty.