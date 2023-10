Trenérem Zlaté Koruny je Václav Domin. "Jsou tu hráči, tím to je," vysvětlil s úsměvem na tváři. Klub je aktuálně možná ze všech jihočeských nejprogresivnější. Daří se A týmu, trenéři výborně pracují s mládeží. "V Koruně žije asi osm set lidí, na takovou vesnici máme týmy od minipřípravek až po starší žáky. To je krásné," rekapituluje Domin. "Vidím málokde, že by každý mančaft měl dva nebo tři trenéry. To je nádhera."

Zlatá Koruna v Kamenném Újezdu nad Planou nevyhrála. Často v utkáních dominuje, vždyť má také na trenérské lavičce Domina! Touží trenér a hráči po dalším postupu? "To se musíte zeptat vedení," rozesmál se trenér. "Jsem ti krátce. Vlastně teprve čtvrtý zápas. Postup z první B třídy byl krásný, ale první A už je trošku o něčem jiném. Jiné jsou i výsledky. Už nepřehráváme soupeře 9:0, 6:0, 5:0. Snažíme se hrát pořád stejný fotbal. Hrajeme pro lidi. Aby to bylo hezké, aby to bylo fotbalové. Nechceme hrát nakopávané fotbaly, myslím, že k tomu máme i hráče."

Výsledek zápasu s Planou byl 1:1. Za prvními Strunkovicemi je Zlatá Koruna na 2. místě. Skóre týmu je po devíti zápasech 14:7. Václav Domin dodává: "Diváci chodí na domácí zápasy, vyrážejí s námi na výjezdy, je to paráda. Jsme rodinný klub. Diváci fandí, jezdí s námi, povzbuzují hráče, to je nádhera."

Trenérem Zlaté Koruny je Václav Domin, jeho asistentem je hrající Václav Beránek. Fyzioterapeutem je Karel Bednařík. "Nezapomeňte tam napsat kustoda Karla Tománka, to je dobrá duše našeho týmu."

A ještě zajímavost. Zlatá Koruna postupovala z prvního místa se 75 body a impozantním skóre: 145:23! Prezident klubu Pavel Král doplňuje: "V celorepublikové tabulce, ve které se body od první ligy až po čtvrtou třídu přepočítávají podle koeficientů, jsme skončili na osmém místě. První byly Sparta. Druhá Slavia. Osmá příčky mezi týmy v celé republice nám dělá obrovskou radost."