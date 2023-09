Ve dvou dnech se v Nové Vsi odehrály dva fotbalové turnaje. Zaměstnanecká liga Deníku hráče baví, některé týmy si dokonce vozí vlastní diváky. Ve fotogalerii najdete i nejmladšího fanouška - fanynku Zaměstanencké ligy Deníku

Zaměstnanecká liga Deníku v Nové Vsi | Video: Deník/ Kamil Jáša

Nová Ves dokázala pro okresní přebor nachystat zajímavý tým, který fotbalově vypadá velmi dobře. „Ještě si to musí sednout, potřebujeme čas, kluci se musí sehrát,“ říká trenér Vazač.

Zaměstnaneckou ligu Deníku nehrají jen jihočeské firmy. Vítěz základního kola postupuje do krajského. Kdo vyhraje v kraji, změří síly na celorepublikové úrovni. Nejlepší tým poletí v kompletním osmičlenné složení na vybraný zápas italské, španělské nebo anglické ligy!

Primátorka Dagmar Škodová Parmová zahájila Zaměstnaneckou ligu Deníku v Nové Vsi

Loni celorepublikovou úroveň převálcoval tým VŠTE České Budějovice, který aktuálně vybírá zápas, na který se poletí podívat. V Nové Vsi ale vyhrál jiný tým. GPN Trhové Sviny! Finále bylo strhující!

„Pro přihlášení do tohoto turnaje rozhodlo to, že si troufám říct, že jsme jedním z pravidelných účastníků turnaje a každoročně se kvalita soupeřů zvyšuje. Tedy naší motivací je být úspěšný, předvádět krásné akce, krásné góly a dosáhnout co nejlepšího úspěchu a zároveň správným způsobem reprezentovat VŠTE, tak aby bylo vidět, že jsou zde nejen dobří fotbalisté, tak fair play hráči,“ vysvětloval motivaci Jaroslav Kollmann z VŠTE. Daniel Frcal v týmu Geis nastoupil na postu brankáře: „Na turnaji si dáváme pivo, je to fajn příležitost, jak se můžeme sejít mimo práci, chceme vyhrát, ale někteří soupeři jsou opravdu hodně silní,“ uvedl po prohře s VŠTE 0:5.

Místo: Nová Ves.

Týmy: GPN, Window Holding, MONDI BUPAK, Viscofan CZ s.r.o., A Tempo, VŠTE, GEIS.

Sk. A: VŠTE - GEIS 5:0, A Tempo - MONDI BUPAK 1:7. MONDI BUPAK – VŠTE 1:10, A Tempo – GEIS 1:14, , GEIS – Mondi Bupak 2:2, VŠTE - A Tempo 13:2.

Sk. B: Window Holding - Viscofan CZ s.r.o. 2:0, Viscofan CZ s.r.o. - GPN 0:8, Window Holding - GPN 0:4

7. místo: A Tempo

O 5. místo: MONDI BUPAK - Viscofan CZ s.r.o. 2:3.

Semifinále: VŠTE - Window Holding 3:0, GPN - GEIS 5:1

O 3. místo: Window Holding - GEIS 0:0, penalty 1:4.

Finále: VŠTE – GPN 1:2.