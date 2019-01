České Budějovice - „Chceme odvést takový výkon, za který se nebudeme muset stydět,“ prohlásil před cestou do Prahy k utkání 11. kola I. ligy na Spartě nový trenér Dynama Jaroslav Šilhavý.

Petr Dolejš dostal od trenéra jaroslava Šilhavého proti Spartě v základní sestavě. Na snímku bojuje na Letné s domácím Lubošem Kaloudou. | Foto: DENÍK/Martin Sidorják

A jeho noví svěřenci ho vyslyšeli, remízu 1:1 asi nikdo nečekal.



Zápas Dynama na Letné byl i tématem rozhovoru s novým budějovickým koučem.



Příjemnější premiéru u týmu jste si snad ani nemohl přát…



Že bychom mohli uhrát takový výsledek, mě nenapadlo ani ve snu, to přiznávám. Bod je pro nás velkým úspěchem, a jak věřím, bude i impulzem do dalších zápasů. Ty z pohledu psychiky budou pro nás ještě těžší, než byl sobotní zápas na Letné.



V poháru doma 0:5, po čtyřech dnech na Letné 1:1. Zřejmě si hráči vzali z poháru poučení…



Bylo by nádherné, kdyby to fungovalo tak rychle… Určité fáze pohárového zápasu jsme si pouštěli na videu – celý zápas ne, nechtěli jsme hráče až tak stresovat – takže kluci ty chyby, jichž se dopouštěli, viděli na vlastní oči. My se snažili na jejich odstranění zapracovat a myslím, že částečně se to povedlo. Někdy i se štěstím, to je nutno uznat.



Je možné, že po hladké výhře v poháru vás Sparta trošku podcenila?



Soupeře nechci hodnotit, ale vyloučit určité podcenění, třeba podvědomé, nelze. Ač si člověk navenek říká, že ne, určitě je nepodceníme, někde to tam v sobě má. Už jen tím, že si to třeba přečetl v novinách, mu to prolítne hlavou. To, že by nás Sparta podcenila, ale hlavní roli nehrálo.



Vy jste udělal některé změny v sestavě: Riegel se vrátil na beka, po několika zápasech se vrátil na stopera Hunal, na krajích zálohy byli Mezlík a Dolejš. Vyšly ty změny?



Upřímně řečeno, některé ty změny vyplynuly z marodky, která v mužstvu je. Třeba Horejš sice byl na lavičce, na sto procent ale úplně fit nebyl. Ja〜rabica šel do zápasu rovnou po návratu z jednadvacítky. Poskládat tým nebylo vůbec jednoduché a jsem moc rád, že ti, co byli na hřišti, se k tomu takhle postavili. Nedá se ale říct, že když jsme udělali bod na Spartě, stejná sestava půjde teď doma proti Plzni.



Šťastnou ruku jste ale rozhodně měl při střídání: Hudson byl pár vteřin na hřišti a dal vyrovnávací gól!



Je to příjemné, samozřejmě. Je to i o štěstí, ale na druhou stranu, když tam dáváte nového hráče, tak věříte, že nějakou změnu přinese. Hudson je v tomto směru ideální, jeho rychlost je obdivuhodná. Ke konci zápasu, kdy se únava hlásí o slovo, je pro beky soupeře dvojnásob nebezpečným hráčem.



Hudson vyrovnával deset minut před koncem. Nebyla tudíž ta čtvrthodinka, která ještě do konce utkání zbývala, pro vás nekonečná?



Užil jsem si to pořádně, to je pravda… V tu chvíli ale na lavičce jste už bezmocný. Tam už jen čekáte, jak to ti vaši hráči zvládnou. Sparta nás na konci hodně zmáčkla a my měli i štěstí. Pavel Kučera chytal výborně, ale jak už jsem říkal, zabojovalivšichni. Jim patří dík, trenér jim v tu chvíli nijak nemůže pomoci.



Bod ze Sparty je skvělý, ale bylo by ho třeba potvrdit doma s Plzní, co?



Po pohárovém debaklu od nás na Spartě nikdo nic nečekal. Teď nás všichni budou hnát za třemi body. A jak už jsem upozorňoval, v tom to bude ještě těžší než na Spartě.