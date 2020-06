Jihočeši do zápasu šli i se svým kapitánem Tomášem Sivokem, jenž v Ml. Boleslavi před týdnem pro zranění po půli odstoupil. Na levém kraji obrany Pavla Nováka vystřídal Jiří Kladrubský, jenž měl v prvním zápase za vyloučeni v Karviné stopku. V brance zraněného Jaroslava Drobného stejně jako minule nahradil neméně zkušený Zdeněk Křížek.

Dynamo zahájilo aktivně a hned ve 2. min. Šulc připravil slibnou pozici pro Čoliče, jehož ostrou ránu ale Jan Šeda vyrazil. „Budějovice zpočátku dobře kombinovaly a z toho byla i ta jejich šance. Ta střela byla z vápna a já měl úplně čistý výhled, takže to nebylo až tak složité,“ líčil svůj důležitý zákrok liberecký gólman.

Vzápětí pálil po Mršičově zpětné nahrávce zpoza vápna Čavoš, ale levačkou Šedovu branku netrefil.

Zatímco domácí své šance neproměnili, hosté ze svého prvního rohu udeřili, když na Janoškův centr si u zadní tyče naskočil trestuhodně volný Zelený, na jehož hlavičku k tyči brankář Křížek nestihl včas zareagovat a Boleslav už v 7. minutě vedla 0:1.

Naděje na postup do finále play off se tak rázem Dynamu vzdálila, domácí za této situace museli dát nejméně tři góly… „Chtěli jsme hrát od úvodu hodně aktivně a dostat hosty pod tlak. Zpočátku se nám to dařilo, jenže pak se stalo to nejhorší, co se mohlo stát a my dostali gól po standardce, když hráč, který má mít osobně hráče soupeře, je od něj deset metrů! Takovou chybu v takovémto zápase prostě nepochopím,“ hněval se trenér David Horejš.

Hosté se po vedoucím gólu zatáhli do obranného bloku a přes něj se dostat nebylo nijak jednoduché. Tak to zkusil Mršič zdálky z přímého kopu a s jeho střelou na zadní tyč měl Šeda hodně starostí. Ve 23. minutě se Schranz přece jen protáhl ze strany až na malé vápno, Šeda si ale bližší tyč zkušeně pohlídal.

Hosté pečlivě bránili a čekali na vhodnou šanci k protiútoku a po jednom z nich ke konci úvodní půlhodiny Fulnekova jedovatá střela jen těsně přeletěla nad břevnem Křížkovy branky.

S přibývajícími minutami přibývalo na straně Dynama i nervozity, herní pohodu domácí hráči marně hledali a do konce úvodního dějství ji ani nenašli. Nějakou větší příležitost dát vyrovnávací gól a vykřesat tak naději na obrat nepříznivého skóre si černobílí do přestávky vypracovat nedokázali.

Po změně stran tak Dynamo šlo na hřiště s náročným úkolem – a to dát tři góly a naopak žádný už nedostat… Domácí trenéři ve snaze něco změnit vyslali do druhé půle za Mészárose a Javorka rekonvalescenta Havelku a rutinéra Táborského. Hned na začátku druhého dějství ale místo tlaku Dynama zahrozili hosté. Střet Šulce a brankáře Křížka s hostujícím Janoškem zkoumal rozhodčí Hrubeš na videu, ani tam ale penaltu nenašel.

Jihočeši si pak sice územní převahu vynutili, kýžený gól, který by pro ně mohl být potřebnou injekcí, však nepřicházel. Blízko k němu měl po Kladrubského centru střídající Táborský, jeho hlavička ale v 57. minutě vzdálenější tyčku Šedovy branky minula.

Naopak po hodině hry podruhé v zápase přišel ke slovu VAR a tentokráte rozhodl ve prospěch hostí. Co se stalo? Janoškovu střelu zdálky tečoval Jiří Klíma a brankář Křížek byl bezmocný. Praporek pomezního Vaňkáta sice šel nahoru, hlavní Hrubeš ale po shlédnutí videa jeho verdikt opravil a gól uznal. Boleslav vedla 1:0 a naděje ligového nováčka na zvrat se definitivně vzdálila… „Já se spíše snažil té Janoškově ráně uhnout, ale byl jsem u něj docela blízko a míč mě trefil. A to tak hezky, že to šlo do protipohybu gólmana. Díkybohu, že to nebyl ofsajd. Byl to šťastný gól, ale velice důležitý. Rozhodl úplně o všem, Budějovice by se pak musely trefit čtyřikrát, a na to měly málo času,“ pochvaloval si boleslavský Jiří Klíma.

Toho, že se sen o pohárové Evropě definitivně rozplynul, si byli fotbalisté Dynama vědomi, přesto se sympaticky snažili až do konce výsledek alespoň kosmeticky upravit. Když se ale v 77. minutě neujala ani pohotová střela Táborského z otočky, loučili se černobílí se sezonou porážkou 0:2. A ač neuspěli, loučili se za ovací diváků. „Hoši, děkujem!“ znělo ještě dlouho po zápase z ochozů…

Po zásluze, sezonu odehráli černobílí skvěle, sedmá příčka po základní části I. ligy je pro ligového nováčka obrovským úspěchem! „Boleslav si postup zasloužila, prokázala větší zkušenost, hru kontrolovala. My neměli sílu na to, abychom to otočili,“ konstatoval trenér Horejš, dle něhož v obou zápasech jeho hráči doplatili na své menší . zkušenosti a na zbytečně chyby. „To nás stálo postup, Boleslav de facto v tom dvojzápase vystřelila čtyřikrát na bránu a dala nám čtyři góly,“ smutnil kouč Dynama. „Klukům jsem ale za celou sezonu poděkoval, odehráli ji skvěle,“ uzavřel David Horejš.

Hosté odjížděli z jihu Čech na výsost spokojeni. „Radost mám z postupu, ale i z výkonu. Byl to pro nás velice těžký zápas a před Budějovicemi smekám, na nováčka zvládly sezonu výborně,“ ocenil trenér Jozef Weber.

„Jarda Drobný!“ a „Tomáš Sivok!“ vyvolávali diváci po zápase oba své exreprezentanty, po jejichž návratu do klubu se Dynamo až neuvěřitelně zvedlo. A když krátce před koncem zápasu šel Tomáš Sivok vystřídat, diváci vestoje aplaudovali. „Měl jsem slzy v očích,“ připustil populární „Sivi“ v rozhovoru pro Českou televizi a znovu potvrdil, že kopačky pověsí na hřebíček. „Už v zimě jsem říkal, že skončím,“ řekl. „Mrzí mě, že jsme nepostoupili, po základní části jsme ale skončili v tabulce sedmí. Ta sezona byla skvělá,“ dodal.

Dynamo ČB - Ml. Boleslav 0:2 (0:1) - Branky: 7. Zelený, 64. Jiří Klíma. ŽK: Mészáros, Čolič. Diváci: 1630. Rozhodčí: Hrubeš – Kubr, Vaňkát. Dynamo ČB: Křížek – Čolič, Havel, Sivok (87. Talovierov), Kladrubský (74. Novák) – Čavoš, Javorek (46. Táborský) – Mészáros (46. Havelka), Šulc, Mršič (73. Brandner) – Schranz. Ml. Boleslav: Šeda – Křapka, Jakub Klíma, Tatajev, Zelený – Janošek, Túlio (85. Mazuch) – Ladra (66. Douděra), Budínský (80. Mašek), Fulnek (85. Stránský) – Jiří Klíma (65. Wágner).