Fotbalové prázdniny s fotbalem. To je sen hráčů a hráček v mládežnických kategoriích. V Sezimově Ústí si týmy devítiletých nadějí zahrály turnaj O pohár hejtmana Jihočeského kraje. Pohár odvezla Sparta, druhá skončila Slavia, třetí místo patří Brnu.

Fotbalový turnaj O pohár hejtmana Jihočeského kraje | Video: Deník/ Kamil Jáša

Mottem fotbalového turnaje v areálu Soukeník v Sezimově Ústí byla spokojenost aktérů. Všech. Rodičů, trenérů a hlavně hráčů. "Pokud od nás budou odjíždět spokojení, budeme spokojení i my," přikyvoval ředitel turnaje Martin Vozábal. "Zahrát si se Slavií, se Spartou, to je sen dětí."

Druhý ročník navázal na první, pořadatelé už mluví o třetím v roce 2024. "To je náš cíl," potvrdil Martin Vozábal. "Aby to nebyla jednorázová akce, aby tento turnaj byl dlouhodobější akcí, hejtman je strůjcem myšlenky, abychom tento turnaj pořádali každý rok." Areál osobně navštívil i zmiňovaný hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS): " Pro mě je úžasné, že se tu děti mohou vzájemně potkat. Zahrají si zasportují si mezi sebou. Je to akce, při které můžeme dát najevo, že si vážíme práce trenérů, která je podle mého nedoceněná." Podobný názor má i výkonný ředitel klubu FC Silon Táborsko Martin Vozábal: "Nebudeme si nalhávat, že trenéři mají za tuto práci spoustu peněz. Tak to není. Mně se líbí, jak hráče vedou, chtějí z nich vychovat dobré fotbalisty a také slušné lidi."

Turnaj O pohár hejtmana Jihočeského kraje nabídl souboje předních českých týmů s hráči jihočeských klubů.