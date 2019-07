Co říkáte výkonům rozhodčích, jste s nimi spokojení? Kdyby aktuálně byly volby, byl by váš klub pro změnu?

Neodpověděly jen dva. Dynamo České Budějovice a FC MAS Táborsko. Přinášíme vám názor těch, kteří fotbal dělají na jihu Čech přímo v praxi.

Dnes odpovídá:

Sokol Želeč (KP)

Martin Janoušek, předseda klubu

1. Na krajské úrovni v současné době tu důvěru víceméně máme, za poslední dobu se situace zlepšila. Z obecné roviny to ale asi každý vidí sám… Podle mne je právě tohle jedním z hlavních důvodů, proč má fotbal celospolečensky tak mizerné jméno. V momentě, kdy rozhoduje lidský faktor, se to dá samozřejmě čekat.

2. Jednoznačně bych byl pro změnu. Otázkou ale je, kdo to vlastně dneska chce dělat. To je naprosto zásadní, a proto jsou tam podle mne právě takoví lidé, jací tam jsou. Je to bludný kruh a prvoligové kluby si za to mohou svým způsobem samy. Jenom oni teď mohou za tím vším, co tolerovaly, udělat tlustou čáru a postarat se o ráznou změnu.