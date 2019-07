Neodpověděly jen dva. Dynamo České Budějovice a FC MAS Táborsko. Přinášíme vám názor těch, kteří fotbal dělají na jihu Čech přímo v praxi.

Dnes odpovídá:

FK Slavoj Český Krumlov (KP)

Václav Domin, první trenér a zároveň předseda OFS Český Krumlov

1. Mně osobně rozhodčí nevadí, ale nesmí se chovat tak, že jsou mistři světa a neomezení páni na hřišti. Musí si uvědomit, že to (v kraji) hrají kluci, kteří se fotbalu věnují čtyřikrát týdně ve svém volném čase, prakticky zadarmo a jen z lásky k této hře. Arogance druhé strany k tomu nepatří. Oni (sudí) to těm klukům svým přístupem dokáží tak znechutit, že je to na pováženou. Chyby rozhodčích jsou prostě vidět, a když je to úmysl, pak je to hrozné.

2. Určitě ano. Ke změně ve vedení svazu by mělo dojít. Co se dnes v českém fotbale děje, to je do nebe volající! Fotbal by se na naší nižší úrovni měl hrát hlavně pro radost a ne podle not někoho nahoře…