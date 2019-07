Neodpověděly jen dva. Dynamo České Budějovice a FC MAS Táborsko. Přinášíme vám názor těch, kteří fotbal dělají na jihu Čech přímo v praxi.

Dnes odpovídá:

Sokol Lom (KP)

Jiří Volek, sekretář klubu

1. Úplně stoprocentní to asi nebude nikdy, ale konkrétně tady v kraji jsme většinou byli s rozhodčími spokojení. Když ale vezmu ligu a vidím, co se tam děje, a jak se například „ohýbají“ záznamy videa, tak to je skandální. Při takovémto využití techniky jsou to vyhozené peníze.

2. Rozhodně ano. Nejde samozřejmě házet všechny do jednoho pytle, i ve FAČR jsou kvalitní lidé, ale také ti, kteří tam prostě nemají co dělat.