Odpovědi jihočeských klubů na dva anketní dotazy Deníku

České Budějovice - Deník doručil dvě anketní otázky do jihočeských klubů (od KP). Co říkáte výkonům rozhodčích, jste s nimi spokojení? Kdyby aktuálně byly volby, byl by váš klub pro změnu?

Ilustrační foto | Foto: Deník / Kamil Jáša

Neodpověděly jen dva. Dynamo České Budějovice a FC MAS Táborsko. Přinášíme vám názor těch, kteří fotbal dělají na jihu Čech přímo v praxi. Dnes odpovídá: TJ Dražice (KP) Miloš Veselý, hrající předseda oddílu 1. Bývalo lépe, ale bývalo i hůř. Za svou bohatou kariéru vím svoje. Také rozhodčí jsou jenom lidé a jejich kvalita odpovídá kvalitě soutěže. Rád bych věřil tomu, že chyby, které dělají, nejsou úmyslné. 2. Za sebe říkám ano, ale záleželo by na konkrétních osobách. Za sebe bych rád viděl ve vedení FAČR nějakou opravdovou morální osobnost.

Autor: Kamil Jáša