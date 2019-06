Neodpověděly jen dva. Dynamo České Budějovice a FC MAS Táborsko. Přinášíme vám názor těch, kteří fotbal dělají na jihu Čech přímo v praxi.

Dnes odpovídá:

Klub (soutěž) TJ Malše Roudné

Libor Šolc, předseda

Odpověď na otázku č. 1:

U většiny rozhodčích platí to samé jako u ostatních lidí, hráčů či funkcionářů. Je řada dobrých, slušných a odvádějících své výkony z lásky k fotbalu a pro dobro k věci. A to i přesto, že někdy udělají chybu, jako kdokoliv z nás. Ale najdou se i ti, kteří se z jakých si ,,prazvláštních´´ důvodů nechovají tak, jak by se pro fotbal chovat měli. Ať už je to v profi nebo amatérských soutěžích. Pro fotbalové hnutí jen dobře, že jich je méně než těch slušných…

Odpověď na otázku č. 2:

Rádi bychom viděli takové vedení FAČR, které by mělo důvěru společnosti a kredit fotbalu by na všech frontách mohl stoupat. Celé fotbalové hnutí by na tom zbohatlo. Finančně i morálně.