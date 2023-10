Dal gól Bayernu Mnichov. Doma má tři tituly. Všechny s Baníkem Ostrava. V reprezentaci vybojoval dvě velmi cenné medaile. Na ME 1980 v Itálii a na OH 1980 v Moskvě. Chystáme pro vás další díl oblíbeného pořadu Hvězudy v prachu. Jeho hodtěm bude Verner Lička.

Slavia zraje jako víno. Trenérské řemeslo není žádná procházka, říká Procházka

Verner Lička má o čem vyprávět. V pořadu zavzpomíná, jak fáral do dolu Jeremenko. Podívejte se na video u tohoto článku. Je to jen malá ochutnávka toho, co přijde. Verner Lička, který má zlato z OH v Moskvě, prožíval na Ostravku zajímavé časy. Na videu vypráví třeba o tom, jak těžký život měli jeho strýčci.

Hvězdy v prachu nabízejí po Poborském, Panenkovi, Matějovském a Svobodovi další zajímavý příběh. A vůben není jen o fotbale.