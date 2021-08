Jaké jsou ambice Olešníka?

„Máme ambice hrát pohledný útočný fotbal,“ říká bez sebemenšího zaváhání předseda klubu Josef Pícha.

Starosti se záchranou? To je pro Olešník nesmysl. Klub patří k lepším týmům.

„Chceme se držet v horních patrech výsledkových tabulek,“ naznačujer předseda klubu, kde by rád viděl tým z Olešníku. Po dvou nedohraných sezonách, kdy fotbalisté vyměnili kopačky za dezinfekci, dresy za roušky, termíny tréninků za očkování a testování, se do konkrétních předpovědí nikdo moc pouštět nechce. „Až samotná soutěž ukáže, jak jsme na tom po covidové přestávce,“ krčí rameny předseda FK Olešník. Osa týmu je jasná: David Lafata – Lukáš Dudek – Martin Nýdl – Dominik Heller – Martin Šíma a David Tomášek. „Vedle těchto zkušených hráčů by měli růst nové posily,“ říká Josef Pícha, který favorizuje Český Krumlov, Jankov a Táborsko.

V rolích posil se představí v KP Miřátský, Beko, Štěch a další.

Brankáři: Filip Miřátský, Petr Pižanowski

Obránci: Martin Nýdl , Jakub Kalášek, Daulet Nygmet, David Tomášek, Stanislav Rožboud

Záložníci: Martin Šíma, Dominik Heller, Martin Miklík, Pavel Nohava, Pavel Tomek, Karel Pícha, David Lafata, Matúš Beko

Útočníci: Jakub Tóth, Lukáš Dudek, Dominik Štěc

Trenér: Roman Chlumecký. Asistent: Tomáš Řehoř. Vedoucí mužstva: Václav Pekárek