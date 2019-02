Olešník - Do Olešníka přijede SK Ševětín. Duel týmů ze spodku tabulky bude sobotním šlágrem, vždyť sestoupit se nechce nikomu.

Ševětínský stoper Wolf po tomto faulu na Radima Štosa, za který viděl druhou žlutou kartu, nedohrál na podzim duel s Olešníkem (0:3). V zimě zadák odešel do Rakouska. Jaká bude sobotní odveta? | Foto: Deník/ Michael Kalinics

Fotbaloví fanoušci v Olešníku si zvykají, že jejich tým bojuje o záchranu. V tomto kole přivítá Ševětín a případná výhra by pro domácí byla velkou vzpruhou. Zatímco SK Ševětín na úvod jara porazil doma Osek a vyhrál na Rudolfově, takže si polepšil už o šest bodů, Olešník zatím jen dvakrát remizoval.



Pod dvojicí týmů z Českobudějovicka je v KP pouze poslední Planá, která vyměnila v týdnu trenéra: Romana Kačura vystřídal Radim Hešík. Olešník a Ševětín změnu trenéra prožily na podzim, kdy v Olešníku skončil Milan Borový (přišel Táborský), v Ševětíně Jiří Orlíček (přišel Koláček). Ten s týmem dvakrát postoupil, jenže po deseti podzimních kolech nováček krajského přeboru neměl ani bod, a to byl impulz k výměně.



V podzimní části Olešník zvítězil v Ševětíně 3:0 a bylo to pro něj tehdy první vítězství v sezoně. I když dal pěkné tři góly, trvalý obrat k lepšímu to nebyl.



V sobotním duelu by se týmy, ohrožené sestupem, rády odpíchly k záchraně. Okresní derby má výkop v 16 hodin.