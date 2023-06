Fotbalistky by si rády zahrály na olympijských hrách. Zdá se vám to jako utopie? Pro Paříž 2024 určitě. Ale v Los Angeles by to mohlo klapnout. Český reprezentační tým se stal součástí projektu, který právě k OH 2028 směřuje. Šanci tak mohou cítit třeba i hráčky, které teď nastupují v regionálních klubech.

Diana Benátová vypráví o ženském fotbale v Dynamu České Budějovice | Video: archiv Deníku

Český reprezentační ženský tým na olympijských hrách. Představa to je hezká. K realitě ještě zbývá hodně kroků. Jak snažení těch nejlepších hráček v ČR vnímají v regionech? "Šance určitě nějaká je, i když to bude určitě těžké," myslí si Diana Benátová, která má nejblíž ke klubu SK Dynamo České Budějovice. Zkušenosti má jako hráčka i jako trenérka. Dynamo v ženské kategorii jasně vyhrálo divizní skupinu C, navíc žákyně slavily postup do I. ligy. V klubu jsou talentované hráčky, které mohou klidně snít svůj olympijský sen. Ten se určitě nerealizuje za rok, možná ani za další čtyři, ale v dalším olympijském období by hráčky, která začínají v Dynamu, klidně mohly běhat pod pěti olympijskými kruhy. "Konkurence v evropské špičce je veliká, ale jak jsem sledovala poslední zápasy české ženské reprezentace, tak výsledky jsou velice dobré, český tým se vyrovnává top týmům," myslí si Benátová, manželka bývalého vynikajícího prvoligového fotbalisty Petra Benáta. "My držíme palce, aby se český fotbal na olympijské hry probojoval, byl by to veliký posun a úspěch."

Obecně sportovci touží po účasti na OH. Tenisté a fotbalisté to mají ve svých soutěžích trochu jinak. Jak účast na sportovním svátku vnímají fotbalistky? "Nejsem si úplně jistá, jestli ty hráčky, kterým je teď patnáct, sní právě o olympiádě," zamýšlí se Diana Benátová. "Pokud takové sny mají, tak musí mít štěstí na trenéry, na spoluhráčky, je dobré mít sny, ať jim vydrží."

Program který podporuje českou reprezentaci směrem k OH 2028 podle Diany Benátové je cestou ke zkvalitnění, ale přímo do klubů finance nedorazí. "To se týká dívčích reprezentací. Je dobře, že hráčky, které jsou na špici, budou třeba mít víc fyzioterapeutů, třeba víc trenérů přímo na standardky, brankářské trenéry, to je hodně věcí, které se díky vylepšeným finančním podmínkám mohou zlepšit."

Pokud je řeč přímo o podmínkách, konkrétně v týmech Dynama mají Jihočešky podmínky velice dobré. "Hráčky mohou využívat všech výhod, která jsou v Akademii," říká Benátová. a dodává: "Od fyzioterapeutů po maséry, tréninkové pomůcky, trenéři se mohou vzdělávat u týmů dorostu a u dalších v Akademii, tím se trenéři dívek posunují zase dál."

Každý postup, který se povede vybojovat hráčkám Dynama, je pro fotbalistky přínosem. "Žákyním se to povedlo, jsou v první lize, ženy postoupily do ČFL, to je třetí česká nejvyšší liga, příští sezonu bude cílem postup do druhé ligy. Výkonnostně na to hráčky určitě mají. Totéž platí o dorostenkách, kterým postup do první ligy utekl jen o kousek," zmiňuje Benátová soutěž, ve které byl první Liberec před Jihlavou, Dynamo zůstalo jen tři body za těmito týmy! "Tento tým teď doplnily další šikovné hráčky z žákovského týmu, takže u všech týmů je velká šance na postup." Podle Diany Benátové by konfrontace ve vyšších soutěžích Jihočeškám prospěla. "Posunula by je zase o krok dál." Benátová jmenuje i fotbalistky, které mají už teď na osobním kontě reprezentační zkušenosti: "Z žákyň Ester Melicharová, dřív Ktristýna Skálová, která teď nastupuje za ženy, v Dynamu hrály holky, které už i třeba přestoupily do Slavie, třeba Albina Goretkiová, Kateřina Víthová, Kristýna Bartošová, Ellen Eiseltová, holek je opravdu hodně, asi jsem i na nějaké zapomněla. Pro hráčky to je skvělá příležitost, pokud ve fotbale chtějí něčeho dosáhnout, šance reprezentovat Českou republiku tady je." A proč by to nebylo možné třeba právě na olympijských hrách?