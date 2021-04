Rozhodnutí v ostře sledované aféře je na světě. Ondřej Kúdela byl potrestán za rasismus. Český reprezentant a fotbalista pražské Slavie dostal od Evropské fotbalové unie, konkrétně od etické a disciplinární komise, trest zákazu startu v deseti zápasech.

UEFA ve středu zároveň rozhodla o čtyřzápasovém trestu pro Kemara Roofea, který surově kopl brankáře Ondřeje Koláře do hlavy.

O vině a trestu bude řeč v dalších hodinách a dnech. Už ve čtvrtek nastoupí Slavia proti Arsenalu. Vyjádří hráči svému parťákovi solidaritu?

Ptali jsme se na jihu Čech. Co trestu pro Kúdelu říkáte?



Jiří Krauskopf: Bezmoc.

Pavel Florián: Podle tohoto verdiktu je skoro zabít člověka menším prohřeškem, než jiného (byť třeba hrubě) urazit…Nevadí mi ani tak výše trestu pro Kúdelu, jako ten nepoměr ve srovnání s ostatními incidenty a zákroky v průběhu zápasu.

Otakar Rezek: Dnes se bude rozhodovat fotbal od stolu,budeš prohrávat stačí křičet,že jsi byl rasisticky uražen a odejít .Podle UEFI to stačí . Kontumace a trest . Dobrý návod pro ubožáky kteří nesnesou prohru.

Luděk Kroupa: Že zranění duše je v současné době a západním světě vnímáno daleko dramatičtěji než likvidační zranění těla nebo zákeřný fyzický útok. Divný.

Anna Pospíšilová: Jsem zděšená tímto rozhodnutím. Jestliže nadávka (ať už jakákoliv) na hřišti je horší než fyzický atak (i kdyby neúmyslný, ale s takovým zdravotním následkem) tak se svět rozhodně ubírá špatným směrem.

Jiří Komárek: Neprokázaná rasistická urážka 10 zápasů, napadení soupeře po zápase 3 a kriminální faul 4? UEFA mafia a to nejsem slávista…

Jaroslav Větrovský: Upřímně musím říct, že nevidím úplně do toho, jestli UEFA skutečně má důkaz, nebo ne. Pokud ano, s trestem souhlasím. Co ale absolutně nechápu, že Glen Kamara dostal za napadení jen tři zápasy. To mi přijde naprosto tristní a nelogické…

Václav Fál: Dopadlo to jako vždy, když politikaření převáží nad podstatou problému. A to vůbec nepochybuji o tom, co K. skutečně prohlásil…

Čestmír Černý: Jsem Slávista a je to velmi smutné když se řeší slovní urážka a vůbec se neřešila brutální hra, zranění gólmana a napadení. Jak smutné!!! Dnes je člověk tmavé pleti víc než běloch. Řeší se urážka černocha a cikána, ale obráceně se neřeší nic a je to v pořádku. Svět obrací pr… nahoru.

Ján Šofránek: Takže stačí běžet kolem hráče, vykřikovat že mě rasisticky urazil. Proč Slávie nepodala trestní oznámení za úmyslné zranění gólmana, za napadení v útrobách stadiónu? Ve sportu, kde vládnou peníze, je to výsměch právu.

Marek Svoboda: Kúdela je v první řadě hlupák, že vůbec v tak důležitém zápase jde k černochovi a s dlaní u úst mu něco šeptá. Jen díky svojí hlouposti přijde o Euro. Třeba ho to poučí a příště nic podobného už neudělá. O obsahu sdělení do ouška nemá smysl polemizovat…

Rostislav Šimůnek: Kamara 3, Roof 4, Kúdela10 a to vyšetřovatel uvedl, že rasismus nebylo možné prokázat… tak UEFA rozhodla od stolu a co víc, Tvrdík to prý respektuje?… Kde to žijeme, když urážka je stavěna nad ublížení na zdraví?… A to by mě ještě vážně zajimalo, jak byl potrestán skotský fanoušek za to, že majznul polského fanouška mačetou?

Pavel Fornbaum: Teď o tom mluvíme se syny 12 a14 let. Oba sešívaní a aktivní. Já jsem rozhořčen a pomalu koušu tu křivdu. Snažíme si vyjasnit ten druh rasismu a obrácenému rasismu. Pro mě samotného je to další kapka do řeky beroucí mě fotbal. To ale nic nemění na tom, že Kúdela a vedení Slavie včetně Tvrdíka nemají čisté svědomí a že je to jinak, než tvrdili. Věřil jsem jejich variantě. (Ne)potrestání klubu GR je hnus i přesto, jak to teď v Británii je.