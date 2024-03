Oprášili jsme Hvězdy v prachu. Prohlédněte si video z minulých dílů

Ponořte se do světa fotbalových legend s Deníkem. Vrací se pořad Hvězdy v prachu. V novém díle, prvním na jaře, nahlédneme do života ikonického hráče, jehož příběh a nezapomenutelné momenty ožijí přímo před vašimi očima. Nechte se vtáhnout do vyprávění plného vášně, nostalgie a fotbalového zákulisí, které vás zaručeně uchvátí.

Hvězdy v prachu. Cestujeme po celé České republice. Právě teď chystáme další díl | Video: Deník/ archiv