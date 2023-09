V krajském přeboru padlo v utkání mezi Osekem a Jankovem šest gólů. První poločas takové kanonádě ale vůbec nenasvědčoval. Spíš naopak. "Je ti menší hřiště, je to soubojový zápas," vyprávěl spolehlivý obránce Jankova Lukáš Kočí. Musel ale uznat, že v závěru poločasu soupeř dal krásný gól. "To je pravda. Trefil to nádherně. Takové góly se divákům líbí, ale pro nás to byl špatný gól," vystihl Kočí přesně atmosféru zápasu a poločasové přestávky. Gól do šatny nakopl domácí k ještě větší aktivitě. Kdo byl v roli kanonýra? Ve 42. minuta Radim Kuneš. "Já a kanonýr? To ne. Jsem obránce," smál se autor výstavní trefy. "Míč se ke mně odrazil z vápna, chtěl jsem to z jedné zakončit, levačkou jsem trefil bránu." Brankář Skála k tyči plachtil zbytečně, míč zapadl přesně do šibenice.

Na lavičce domácího týmu je zkušený Jindřich Dejmal. Hráčům se snaží připomínat odkaz legendárního trenéra Václava Ježka. "Ten byl pro mě jako druhý táta," říká Dejmal s velkou pokorou k jednomu z nejúspěšnějších trenérů československé historie.