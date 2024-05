Přijďte oslavit historický postup ženského týmu Dynama do II. ligy! Nedělní zápas proti Liberci bude korunován předáním medailí a poháru, a vy můžete být u toho.

Historický postup žen Dynama do druhé ligy. Přijďte ho oslavit spolu s týmem v neděli v 11.00 na Složiště | Video: Deník/ archiv týmu

Ať už sobotní drama ve fotbalové Fortuna lize ve skupině o záchranu dopadne jakkoli, přijďte v neděli na jedenáctou hodinu do sportovního českobudějovického areálu Složiště. Bude to předkrm před závěrečnými zápasy hokejového MS. Buď si spravíte chuť, nebo se před baráží naladíte společně s ženským týmem na vítěznou notu.

Dámy budou slavit historický postup di II. ligy. "Dostanou medaile, dorazí fanoušci z kotle Dynama, bude to fotbalová sláva," říká jeden z trenérů Martin Sladký. Sám ve své bohaté kariéře prožil s fotbalem hodně věcí. Kopal v mládežnických reprezentacích, slavil mistrovský titul s Plzní, stabilně hrál v Olomouci. V jihočeských klubech si zahrál v Táborsku a v Dynamu. V neděli bude na lavičce týmu žen, který se v 11.00 postaví proti Liberci. "Bude to poslední domácí zápas v sezoně, přijďte oslavit postup do vyšší soutěže společně s námi."

V kategorii žen zaznamenalo Dynamo v posledních sezonách obrovský výkonnostní progres, také do druhé ligy tým vskočí se sportovně velmi vysokými ambicemi. "Tým dostane v neděli pohár, rádi se s fanoušky Dynama podělíme o velkou postupovou radost," dodal Sladký.

Dynamo má před víkendem 39 bodů, úctyhodné skóre 83:21 a na druhý tým z Chotusic, kde odehraje 1.6. poslední kolo, má nedostižný sedmibodový náskok.