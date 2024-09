Dvě stovky příznivců Absolutu se v českobudějovické Sportovní hale náramně bavily. „Byla pro nás čest a zážitek zahrát si s takovým klubem, jakým Slavia je. Kvalita soupeře byla nesporná, zkušenosti z první ligy musí být znát. I když jim chyběli tři hráči, kteří jsou na reprezentačním srazu, tak mají opravdu silné mužstvo. Ale myslím, že jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem. Škoda našich nevyužitých šancí, mohlo to na konci vypadat ještě i jinak,“ cítil Kuna naději na postup do pohárového čtvrtfinále.

Zcela vyrovnaný duel měl mít přitom karty rozdané úplně jinak. Sešívaní brali loni mistrovský bronz, zatímco Absolut sice vyhrál druhou ligu, ale na postup do nejvyšší soutěže nereflektoval. „Bylo to vyrovnané a pro diváky atraktivní utkání. Šancí bylo na obou stranách hodně. Jak už jsem řekl, škoda, že jsme ty naše neproměňovali. Výsledek mohl být klidně opačný,“ zopakuje.

Zatímco Absolut potřeboval na jeden ze svých pěti gólů vždy několik příležitostí, Slavia dávala své branky na první pohled dost lehce. „Kvalita Pražanů se v těchto situacích projevila. Na druhou stranu byla vidět i naše určitá nezkušenost, protože netrénujeme a scházíme se jenom na zápasy. Tak se nám občas stalo, že nám tam někdo vyplaval a vypadalo to hrozně lacině. Ale v této rychlosti není jednoduché soupeře zachytávat,“ vysvětluje.

Slavia se několikrát v utkání uchýlila ke hře bez brankáře, což je varianta ve futsalu na té nejvyšší úrovni celkem běžná, ale na nižších stupních už zdaleka tolik ne. „Některé týmy to zkoušejí i ve druhé lize, takže už jsme se s tím setkali. Není to jednoduché bránit, je to náročné a docela se tam nalítáte,“ usměje se.

Kuna poměrně výrazně vstoupil do dějin utkání. Zaznamenal jeden gól, dvě asistence, inkasoval jedinou žlutou kartu v zápase. A navíc dal i gól přímo z autu, který mu pochopitelně nebyl uznán, i když se Sportovní halou nesla gólová znělka. „Jsem rád, že jsem mohl týmu alespoň nějak přispět. Myslím ten gól a asistence. Mohl jsem tak částečně poděkovat trenéru Radimu Staňkovi, že mě nominoval na zápas. Žlutá karta vyplynula ze hry, když jsem musel hasit požár po mé vlastní chybě. A ten gól přímo z autu? To byl samozřejmě nástřel na zadní tyč, aby to někdo tečoval. Bohužel to nevyšlo,“ popisuje svůj osobní příspěvek do utkání.

Futsal s „velkým“ fotbalem kloubil dlouhé roky zcela bez problémů. Teď je to ale trochu složitější. „Mám čtyřměsíční dceru, takže je to časově náročnější, protože se musím věnovat rodině. Venkovní zápasy Absolutu ve druhé futsalové lize asi stíhat nebudu, ale doma by to vycházet mělo,“ věří. „Futsal s fotbalem se dobře doplňují. Takhle kombinovat mi to vždycky vyhovovalo,“ ujistí.

Vyrovnávací gól kapitána Absolutu Milana Staňka na 5:5 po výstavní kombinaci celého útoku. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Ve fotbale působí od jara minulé sezony spolu s dalšími dvěma Jihočechy Milanem Staňkem a Patrikem Vaňkem v rakouském Langschlagu. „Je to z Budějovic hodina cesty. Měli jsme po podzimu velkou ztrátu a spadli jsme do nejnižší soutěže. Pro letošní sezonu je v klubu jasný cíl postoupit zase zpátky,“ říká ke svému současnému angažmá.

Zdeněk Kuna je pokračovatelem známého fotbalového rodu a nemohl s tímto sportem začínat jinde než ve Čtyřech Dvorech. „V žácích jsem pak hrál v Prachaticích a v dorostu v Písku. Na konci dorosteneckého věku jsem přestoupil do chlapů na Rudolfov, kde se hrál krajský přebor. Po třech sezonách si mě pan trenér Domin vytáhl do Českého Krumlova, kde jsme vyhráli krajský přebor a postoupili do divize. Tam jsem byl čtyři a půl roku,“ rekapituluje svoji dosavadní fotbalovou kariéru.

Přestože se nedávno stal otcem, času je méně a aktuálně působí v nejnižší rakouské soutěži, „větší“ fotbalovou kariéru ještě do koše nehází. „Fotbal je pro mě pořád vášeň. Času je teď samozřejmě méně, ale na sport si ho vždycky najdu. Samozřejmě mě láká ještě si někdy zahrát nějakou vyšší soutěž,“ ještě rozhodně fotbalovou kariéru nebalí.