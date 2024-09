Kdo stál za vaším příchodem do Plané? Všichni kamarádi, kterým jsem kdysi před nějakými deseti lety slíbil, že až skončím s velkým fotbalem, tak půjdu do Plané hrát. Trvalo to trošku déle, ale jsem tady. Jsou tu kluci Pintérů, Roman Lengyel a další kluci z mančaftu, se kterými jsem se vídal, protože když jsem měl čas, tak jsem do Plané na fotbal vždycky chodil.

Na Planou máte nějakou osobní vazbu? Že jste nedal přednost spíše českobudějovické Slavii, kde hrají vaší bývalí parťáci z realizačního týmu Dynama.

Říkal jsem to trenérovi Radkovi Procházkovi i dalším klukům. Do Slavie bych prostě nikdy nešel (úsměv). Jednou jsem dal slib klukům z Plané a těšil jsem se na to.

Po skončení aktivní „velké“ kariéry jste ještě v Dynamu nastupoval ve třetí lize jako hrající trenér. Jak dlouho jste měl pak pauzu bez aktivního hraní?

Za béčko jsem hrál naposledy na podzim. Pak nás jmenovali s Jirkou Lerchem trenéry áčka a už nebyl prostor ani čas na hraní ani trénování. Chybělo mi to, musím přiznat. Trénování mě hrozně baví, ale být na hřišti a v kabině jako hráč, to je něco jiného. Dokud to šlo, tak jsem chtěl ještě někde hrát.

Kolik jste toho v Plané stihl, než jste se zranil?

Začal jsem pravidelně chodit na tréninky. Odehrál jsem pohárový zápas ve Zdíkově, ten další v Prachaticích jsem musel vynechat, protože mě bolelo tříslo. Dával jsem se dohromady, abych byl připravený na mistrovská utkání.

První mistrovský zápas v Jistebnici se vám stal osudným. Co se tam stalo?

V nějaké sedmdesáté minutě jsme kopali roh, stál jsem u gólmana a začal couvat. V první moment jsem si myslel, že mě někdo přepálil. Strašně mě brněla noha a ještě jsem seřval rozhodčího, kterého navíc znám. Nadával jsem mu, že to měla být penalta. On mi ale vysvětlil, že kolem mě nikdo dva metry nebyl. Kluci mi pak říkali, že slyšeli ránu, jak něco prasklo. Já jsem nic neslyšel a jenom mě noha brněla. Šel jsem ze hřiště, na tribuně byl pán, který říkal, že je ortoped. Sáhl mi na nohu a rovnou řekl, že tam achilovku nemám. Záchranka mě odvezla do Tábora do nemocnice, tam jsme se ale domluvili, že operovat mě budou druhý den v Budějovicích, což mi zařídil Martin Held, čímž bych mu chtěl poděkovat.

Achilovku vám sešili a na jak dlouho tak vypadá rehabilitace?

Uvidíme. Pan primář mi řekl, že achilovka už byla načatá, a kdyby se to nestalo teď, tak by k tomu došlo v nejbližší době.

Trpěl jste v kariéře na zranění?

Měl jsem na obou kolenou operované křížové vazy. To sehrálo také svou roli. Navíc jsem předtím nějaký čas netrénoval a trošku jsem přibral, takže byla asi jen otázka času, kdy se něco takového stane. Bohužel k tomu došlo hned takhle na začátku sezony. Nebo možná bohudík. To nikdo neví… Věřím, že někdy na konci jara bych ještě mohl naskočit.

Myšlenky na úplný konec kariéry vás nepřepadly?

V ten moment, kdy se mi to stalo, jsem samozřejmě řekl, že úplně končím s fotbalem. To byly takové ty prvotní emoce. Ale chci si ještě zahrát.

Lékaři vám fotbal definitivně nezakázali?

To ne. Doktor mi řekl, že achilovka teď bude pevnější, než byl originál. Budu dělat všechno pro to, abych si ještě kopl. Hlavně kvůli malému synovi, aby mě ještě viděl hrát a pamatoval si mě ze hřiště. To je pro mě motivace.

Do Plané se chodíte alespoň podívat za spoluhráči?

Syn hraje tady v Plané, takže ho sem vozíme na tréninky a jsem tady prakticky pořád.

Co teď děláte, když chodíte o berlích a vaše možnosti jsou značně omezené?

Dal jsem si od fotbalu pauzu. Občas si pustím nějaký zápas, třeba na Dynamo se dívám vždycky. Budu se trenérsky vzdělávat. Obvolal jsem si pár klubů, kam bych mohl jet na stáž, abych se zase posunul a nestál na místě.

V trenéřině vidíte svoji budoucnost?

Doufám. Chtěl bych trénovat. Ještě si musím dodělat licenci a posouvat se dál. Trénovali jsme s Jirkou Lerchem v první lize, to bylo super, ale život jde dál. Musím jít dál s moderními trendy, i když teď zrovna nikde netrénuji.

Změnil se po nečekaném vyhazovu váš vztah k Dynamu?

Nezměnil, vůbec. Do klubu přišli noví majitelé a mají právo, aby si přivedli své lidi. To je ok. Možná to mohli udělat jinak, ale jak už jsem řekl, mají na to právo a já to respektuji. Vyhodili nás. Pak mi nabídli místo asistenta trenéra, ale věděl jsem, že to nemohu přijmout. Před sezonou jsem si přivedl jako asistenta Ivana Pechu, jenž kvůli tomu překopal celý svůj život. Skončil v práci, skončil s trénováním v Praze. To samé trenér gólmanů Patrik Macej, jenž měl ještě na dva roky smlouvu v Podbrezové. Kvůli nám s Jirkou přišli do Dynama. I právě kvůli Jirkovi Lerchovi, který mi tu šanci dal, abychom to dělali spolu. I vůči němu by mi přišlo hloupé, abych to vzal. Nemohl bych se mu podívat do očí a ani bych se nemohl sám na sebe podívat do zrcadla. Na Dynamu mi nabídli, jestli bych nechtěl pracovat u mládeže, ale zatím jsem odmítl. Chci objet nějaké kluby, abych se trenérsky posunul zase dál. Třeba se do Dynama vrátím. Za půl roku, za rok, za tři. Dynamo miluju a vždycky jsem miloval. Můj vztah k němu se nezměnil a nezmění. Je to klub, který mě vychoval a dal mi šanci i v trénování.