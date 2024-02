Táborsko B, Český Krumlov, Katovice, Soběslav. To jsou týmy se kterými fotbalová Hluboká změřila síly do tohoto víkendu. "Také jsme se domluvili s Radkem Procházkou," informuje čtenáře Deníku trenér Hluboké Rudolf Otepka. "Sehrajeme přípravu se Slavií České Budějovice." Společně se setkali v Dynamu České Budějovice. Otepka jako hráč, Procházka jako kustod.

Teď budou proti sobě jako trenéři. Radomil Procházka působí ve Slavii dokonce jako hrající trenér. "Jestli je hrající, to nevím," pousmál se Rudolf Otepka, který připravuje tým na jaro. To by mohlo skončit vítězstvím v celé soutěži, bouřlivou dokopnou a hlavně postupem do divize. "To se teprve ukáže," říká opatrně trenér Otepka. Zápas Hluboká nad Vltavou - Slavia České Budějovice je v programu v sobotu ve 12.00, hrát se bude na umělé trávě, která patří mezi nejmodernější. Povrch na hlubocké umělce je nejlepší v kraji, podívejte se na video.

V dalším průběhu přípravy na jaro se Hluboká střetne s J Hradcem (2.3. v 17.00) a pohár odehraje s Meteorem Tábor (9.3. ve 12.00). Do krajského přeboru vstoupí Otepkův tým v neděli 17.3., kdy se v utkání 16. kola KP střetne doma s Osekem (15.00).