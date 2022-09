V programu jsou nejprve regionální kola, z nich vítězové postupují do krajského a odtud do celorepublikového. Týmy si z každého turnaje odnášejí zajímavé ceny.

A jaká čeká na celkového vítěze? Nadmíru zajímavá.

Cesta na vybrané utkání renomované evropské ligy.

„Po prvním ročníku si nejlepší tým vybral cestu do Říma na utkání Lazia – s Juventusem,“ popisuje Adélka Převorová výlet kompletního týmu z Kladna.

Také po druhém ročníku čeká na vítěze z Olomoucka úžasná odměna. „Ti si vybrali cestu do Barcelony.“

Třetí turnaj v průběhu 3. ročníku hostily jihočeské Semice. První se odehrál v Plzni, druhá v Rokycanech.

Zaměstnanecká liga Deníku v SemicíchZdroj: Deník/ Mirka ŽižkováSemice prožívají fotbalovou euforii, klub postoupil do krajského přeboru, kde sice sbírá zatím body těžko, ale pozitivní atmosféra v tradičním jihočeském fotbalovém klubu se projevila i při organizaci turnaje Zaměstnanecké ligy. „Filip Breibisch uvařil báječný guláš,“ konstatovala s úsměvem na tváři Pavla Pudivítrová,

V Semicích bojovalo celkem osm týmů. „Jsou tady i zástupci nemocnice Písek, to je moc dobře,“ usmívali se účastníci, kteří ale vzali už boje ve skupině velmi zodpovědně.

Pořadatelé, mezi kterými jsou i zástupci Deníku, rozdělili celky do dvou čtyřčlenných skupin. „Dál se hrálo systémem play off. V semifinále se rozhodlo o družstvech, která hrála o bronzové medaile a o těch týmech, které postoupily do finále,“ přibližuje systém turnaje na skvěle připraveném trávníku v Semicích Adéla Převorová.

Hned v úvodním utkání nastřílel tým Sage Strakonice 5 gólů. jeho kapitán Vladimír Mašek zářil spokojeností. „Dali jsme se dohromady na poslední chvíli,hned úvodní utkání nám skvěle vyšlo, já ale říkal, že nejdůležitější je, abychom se nezranili.“ Strakonický tým nastřílel pět nádherných gólů. „Večer určitě vyrazíme na pivo, tento turnaj je pro nás hlavně veliká zábava,“ díval se Mašek směrem ke sluníčku na obloze a k nádherně připravenému trávníku v Semicích.

Semifinále: Schneider Electric - Lobkowicz 2:1, vítězové otočili výsledek, Kápl, který hraje OP Písecka za Záboří, náderhně blafákem rozhodl

Semifinále: Casta Písek - Sage Strakonice 4:2, padl nejrychlejší gól, už v 8 vteřině byl jeho autorem Přemek Sládek z týmu Sage.

O 3. místo: Lobkowitz - Sage 3:3, pen. 4:3.

Finále: Schneider Electric - Casta Písek 3:1. Hvězda turnaje Václav Kápl dal na 1:0, Listopad na 2:0. Kadula krásnou bombou pravačkoudo "vinglu" snížil. Rozhodl Kápl: 3:1.