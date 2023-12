Antonín Panenka. Verner Lička a Petr Uličný. Podívejte se na vánoční sestřih pořadu Hvězdy v prachu. Co našel pod stromečkem autor slavné bělehradské penalty? Kde má Verner Lička zlatou olympijskou medaili z Moskvy? Jak zpívá Petr Uličný? Podívejte se na video.

Vánoční sestřih epizod pořadu Hvězdy v prachu | Video: Deník/ Kamil Jáša

V redakci Deníku jsme pro vás připravili speciální videosestřih. Podívejte se, přikládáme vánoční speciál pořadu Hvězdy v prachu k tomuto článku.

Na videu najdete odpověď na otázku, kterou jsme položili Verneru Ličkovi. Víte, kde jsou vaše slavné medaile? Antonín Panenka nechá nahlédnout do svého soukromí. Chcete vědět, co našel pod vánočním stromečkem? Autor slavné penalty byl hostem druhého dílu pořadu. Pršelo, jen se lilo, jako při semifinále ME v roce 1976, ale Tonda Panenka přišel jako vždy před kameru v dobré náladě. Dodatečně gratulujeme k půlkulatým narozeninám!

Je doba Vánoc, všude se zpívá, u mikrofonu se pěveckého řemesla chytil také fotbalový trenér Petr Uličný. Jak mu to šlo? Podívejte se na video u tohoto článku.¨

Sportovní redakce Deníku přeje čtenářům krásné Vánoce!