Oba finalisté postupují do celostátního finále, které se odehraje 15.6. v Roudnici nad Labem, z něj nejlepší tým poletí na vybraný zápas anglické, německé nebo španělské ligy. „Ta cena je úžasná,“ shodli se hráči. „Cena je pro celý tým,“ potvrdila Adéla Převorová z pořadatelské agentury. Tady je reportáž z průběhu Zaměstnanecké ligy Deníku. Krajský turnaj se hrál v perfektně připraveném areálu v Nové Vsi.

Zaměstnanecká liga Deníku. Krajské kolo v Nové Vsi | Video: Deník/ Kamil Jáša

Kapitáni v průběhu turnaje v Nové Vsi odpovídali na dotazy Deníku:

Jan Homolka (Agrostroj Pelhřimov): „Hrajeme tento turnaj s chutí, v Polné jsme vyhráli, první dva zápasy to nebylo ideální. Spolu jsme už dlouho nehráli, ale když jsme si na sebe zvykli, tak pak už to docela šlo. Areál v Nové Vsi je pěkný, klobáska výborná, bereme to prestižně, chceme postoupit do celostátního finále, v semifinále jsme loni prohráli, do Nové Vsi jsme přijeli, abychom to napravili a zabojovali o postup.“

Martin Plachý (Fruko Schulz): „Dáváme do toho s chutí všechno, areál je dobře připravený, mají tady výborné klobásy, všechno je ideální, hrajeme okresní soutěž, já v Jarošově nad Nežárkou. Pan ředitel očekává účast v celostátním kole, snaží se nás podporovat, abychom toho vyhráli a zvládli co nejvíc.

Václav Hančur (Schneider Electric): .“My jako Schneider máme vždy a všude nejvyšší cíle. První zápas nám nevyšel, chtěli jsme to napravit hned v tom druhé. Areál v Nové Vsi je trošku menší než třeba v Semicích, kde nám větší prostor vyhovoval víc, na to se vymlouvat nebudeme, to by bylo hodně laciné.“

Filip Kubal (Inos Servis): „Je to lepší terén, než když jsme tu byli na okresním kole, v krajském kole je obrovská kvalita týmů. Jsem rád, že firemní turnaj hrajeme, máme marodku, ale sehnali jsme hráče, já hraju za Šumavské Hoštice, Jarda Křenek hraje v I. B třídě v Chelčicích. Dáme si pivo, rádi navštěvujeme mezi zápasy stánek Fruko-Schulz.“

Michal Mácha (VŠTE): Vyšlo krásné počasí, areál je super, je to tu dobře zorganizované, dobře zajištěné občerstvení, kvalitní soupeři, ale bohužel v malém množství. Chceme se zúčastnit celorepublikového finále jako loni. My byli loni čtvrtí, teď chceme být ještě lepší, ta cena pro vítěze celého turnaje lákavá.“

Už ve skupině byly k vidění parádní akce. Nádherný zápas rozhodl parádní trefou Tomáš Rambous. Dal až v závěru sedmý gól důležitého zápasu a posunul skóre na 4:3. Tým Schneider Electric přetlačil soupeře z Agrostroje Pelhřimov. Ale opravdu jen o chlup. VŠTE přivezla kvalitní tým a projevilo se to na skóre, výborní diváci dorazili s firmou Fruko Schulz. Překvapením skupinové fáze byla prohra VŠTE s Pelhřimovem vysoko 1:5. „Soupeř hrál výborně,“ sportovně přikyvovali vysokoškoláci. Shodou náhod si týmy z posledního zápasu ve skupině zopakovaly i souboj v semifinále. VŠTE – Fruko Schulz.

Skupina: Fruko Schulz – Inos Servis 6:2, Schneider Electric – VŠTE 5:0, Agrostroj Pelhřimov – Schneider Electric 3:4, VŠTE – Inos Servis 2:1, VŠTE – Agrostroj Pelhřimov 1:5 Schneider Electric – Fruko Schulz 1:4, Schneider Electric – Inos Servis 6:2, Fruko Schulz – Agrostroj Pelřimov 5:2, Inos Servis – Agrostroj Pelhřimov 1:6, VŠTE – Fruko Schulz 7:1.

Semifinále: Agrostroj Pelhřimov – Schneider Electric 4:0, VŠTE – Fruko Schulz 5:0.

O 3. místo: Fruko Schulz – Inos Servis 4:1.

Finále: Pelhřimov - VŠTE 5:3.

O pořadí na prvních čtyřech místech rozhodly pokutové kopy.