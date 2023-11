Podívejte se na video, Martin Wohlgemtuh, který koučuje v I. A třídě na lavičce Čtyř Dvorů, hrával za SK Dynamo České Budějovice. V československé a české lize nastoupil ve 117 utkáních a dal 6 gólů.

Čtyři Dvory - Meteor Tábor 2:3 | Video: Deník/ Kamil Jáša

Zimním půlmistrem v I. A třídě ve skupině B je na jihu Čech Meteor Tábor. Svěřenci trenéra Smetany to ale neměli v posledním letošním kole vůbec jednoduché. Domácí Čt. Dvory zlobily až do poslední minuty. Domácí tým, který vede zkušený Martin Wohlgemuth, poslal do vedení Lukáš Hofmann. To běžela teprve 7. minuta.

Nižší soutěže. Klub pod zámkem gratuloval Otepkovi k padesátce

Jenže závěr poločasu vyšel skvěle hostům. Ti dali krásné góly, nezaváhali při dobíhání a precizně doráželi, proto před odchodem do šaten vedli už 3:1. "Chceme postoupit," potvrdil trenér Jiří Smetana. Tři góly Tábora dávali: Janošík a 2 Neruda. Velkou šanci v závěru poločasu chytil hostující brankář Šedivý. Domácí tým ještě dokázal v 85. minutě snížit na konečných 2:3, autorem gólu byl Klimeš.

V tabulce je po 13 zápasech Meteor Tábor první, získal 31 bodů. Čtyři Dvory jsou se 14 body na 11. pozici.