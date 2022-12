Tak jen pro příklad: 20.8. 2022. První kolo zápasu I. B třídy, skupiny A. Hrálo se ve Zlaté Koruně. V 71. minutě trenér ukázal na Petra Čecha. "Jdeš do boje." Jenomže to už domácí vedli 6:1. O tři minuty později, když už byl i Petr Čech na place, přidala Zlatá Koruna další gól, pak ještě jeden a ještě jeden. Konečný výsledek: Zlatá Koruna - Velešín 9:1.

"Fotbal mě táhl od malička, kdy jsme už ve školce s klukama hráli, kdykoli to jen šlo, takže pro mě nebyla jiná varianta, než ho hrát i za nějaký tým," popisuje Petr Čech svůj vztah ke sportu a konkrétně k fotbalu. "Začínal jsem ve škole." Ve třetí třídě Základní školy v Kaplici. "Vždy jsem to měl tak, že jsem toho hrál víc najednou," říká a ohlíží se o pár let zpátky. "Protože u nás ve třídě všichni hráli florbal, tak jsem hrál taky, samozřejmě mě tam táhlo i kvůli partě."

David Vaš. Od Afriky po Muňák. I manželka přiběhla. Dojemný proslov na videu!

Jak už to tak bývá, dvě a víc věcí se dají stíhat jen do určitého věku. Pak musí padnout rozhodnutí. "Nějakou dobu se to dá, ale pak už nešlo, tak jsem každý rok jednu činnost vynechal. Střídal jsem toho hodně." Právě všestrannost se mu hodí i dnes. "Jsem za to strašně rád," přikyvuje, přesto při pohledu na fotbalový stadion dodává: "Fotbal byl vždycky to, co mě táhlo nejvíc."

Jmenuje-li se někdo Čech, a ještě k tomu Petr, stane se občas, že někdo prohodí nějaký vtípek na jeho adresu. "V souvislosti s fotbalem ale asi úplně ne, spíš tak nějak stejně jako u všech ostatních," uvažuje Jihočech, který, světe div se, se ani jednou nepostavil do fotbalové branky. "Vůbec ne," kroutí hlavou. "Jako každý mladý kluk jsem chtěl být ten, dává góly, protože to si každý pamatuje a nejlépe to vypadá." A k brankářskému řemeslu, a hlavně k prostoru mezi třemi tyčemi, má ještě jeden postřeh: "Popravdě jsem nikdy nechápal, kdo tam dobrovolně vleze."

Petra Čecha pochopitelně vnímal. Už odmala. Jihočeskému Petrovi je 23 let, slavnějšímu Petrovi je 40. Je mezi nimi rozdíl generací. Přesto ten Velešínský držel tomu v Anglii palce. "Jsem úplně od malička fanoušek Chelsea," potvrzuje. "Ne tedy vyloženě kvůli Petru Čechovi, ale celkově se mi tento klub líbí jako tým. Pro mě tam byl úplný vzor Drogba, protože byl útočník, ale samozřejmě člověk sleduje celý tým na všech postech."

Mistr Švýcarska chytil vyzu. Prohra Liberce je ostuda, favoritem je Jihostroj

Ještě jeden příklad Čechova jihočeského fotbalového podzimu v sezoně 2022/2023: 2. kolo I. B třídy. 28. srpna. Derby. Velešín - Kaplice B. Jihočech Čech si zavázal kopačky a přesně v 60. minutě vletěl na hřiště. Vystřídal Jana Mráčka. Stav byl po hodině hry 0:1. O deset minut později přidali Kapličtí druhý gól, a přestože Velešín snížil, zápas skončil výsledkem 1:4. "Dlouho jsem nehrál, oproti klukům jsem ve výsledku byl ve všem byl horší," hodnotí kriticky sám sebe sympatický fotbalista. "Před pár lety jsem si rozdrtil kloubní pouzdra na prstech a ve fotbale je to šíleně omezující, ale to nemá nic moc společného s tím, že člověk po nějaké době opravdu ztrácí na ty kluky, co roky vkuse trénují a hrají relativně pravidelně."

Vypadá to, že v nejbližší době Petr Čech v dresu Velešína další starty v krajské soutěži nepřidá. "Nechci říkat, že končím, protože to se nedá. Každý kdo hrál fotbal, a bral ho jako zábavu a něco, co se s ním táhne od malička, tak nikdy neřekne že skončí. Určitě bych chtěl zase hrát v budoucnu, pokud to zdraví dovolí, ale teď, primárně kvůli práci a dalším věcem, to pro mě není aktuální."

Zato zalíbení znovu našel na florbalovém povrchu. I tady je paralela se slavným jmenovcem. Petr Čech v Anglii vyměnil fotbal za hokej, Petr Čech v Kaplici vystřídal fotbalový balon za florbalový míček. "Snažím se, co nejvíc to jde. Hraju florbal za Kaplici, protože hrajeme nízkou ligu a nikoho netrápí, že nestíhám chodit na tréninky. Hlavně tam máme opravdu skvělou partu mladých kluků, a to je v tom sportu to nejdůležitější. S týmem si člověk musí zasportovat nejen na hřišti, ale i u piva, ať jde o jakýkoli sport."

Pamatujete? Jiří Lála. To byl střelec. Co říká ultimátu a Finovi u kormidla?

Protože má fotbal rád, sleduje i průběh fotbalového MS. "Snažím se dívat na všechny zápasy, ale času moc není. Takže minimálně sestřihy a výsledky. Čas si opravdu dělám jen na zápasy oblíbených týmů, což platí i pro světový šampionát," říká Petr Čech, pro kterého je sport velkou životní zábavou.