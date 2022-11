Fousek ocenil práci fotbalistů právě v Českém Krumlově. Zároveň připomněl, že v klubech voda zlobila i dál, vracela se…: "Povodně se opakovaly, i když třeba v menším rozsahu."

Z doby před dvaceti roky první muž českého fotbalu skočil o devatenáct let dopředu. Prakticky do současnosti. "Nejnovější příběh byl s tornádem na Moravě." Několika obcemi na pomezí Břeclavska a Hodonínska na jižní Moravě prošla 24. června 2021 okolo 19.20 hodin extrémní bouře s krupobitím a tornádem. Jednalo se o silné tornádo doprovázené savými víry, které dosáhlo síly F4 na Fujitově stupnici (druhá nejsilnější úroveň síly tornáda). Tornádo prošlo úsekem dlouhým 26 kilometrů a širokým půl kilometru. Kriticky zasaženo bylo sedm obcí, nejvíce postiženy byly Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky, Lužice a městské části Hodonína Bažantnice a Pánov. Tornádo při svém řádění na moravském poli nevynechalo ani sportovní stavby, fotbalové stadiony… "Čas od času prostě fotbal i v našich klimatických podmínkách je vystaven extrémnímu působení."

Petr Fousek viděl divizní zápas Českého Krumlova, spíš než do hodnocení herního stylu, se pustil do pochvaly pro vedení klubu a údržbu areálu. "Musím vyseknout poklounu," řekl doslova. "Areál je nádherný, mám jenom kompliment."

Petr Fousek, který právě teď oslavuje kulaté šedesáté narozeniny (*19. listopadu 1962), je od roku 2021 sedmý předseda Fotbalové asociace České republiky. Předtím působil jako generální sekretář Českomoravského fotbalového svazu, FAČR a v orgánech UEFA a FIFA. Od roku 1994 působil rovněž v mezinárodních fotbalových organizacích jako delegát FIFA a UEFA, člen panelu Administrativních expertů UEFA, inspektor stadionů či instruktor FIFA pro management a administrativu. Absolvoval mise v 19 zemích Asie, Afriky a Evropy. Může porovnávat. Jak vidí české fotbalové stadiony, především ty v nižších soutěžích, ve srovnání se zahraničím? "Pokud chcete srovnávat se zahraničím, strašně záleží, s jakou zemí. S jakým regionem. Obecně platí, že v českém fotbale, stejně jako v celém sportu, je cítit, že není dostatek prostředků na infrastrukturu. Na budování nových stadionů. Na rekonstrukci a na údržbu." Podle šéfa českého fotbalu ale tento fakt se neobjevil ze dne na den. "Je to dlouholetý problém." Petr Fousek má po ruce okamžité porovnání s českými sousedy: "Třeba s Polskem, Maďarskem, všude stát investuje mnohem víc." Přestože bojuje hlavně za "svůj" fotbal, vidí podobné potíže i u ledu, v halách…"Netýká se to jen fotbalových stadionů," přikyvuje. "To se dotýká i jiného sportovního zázemí."

V dobách zvyšujících se cen energií i fotbalisté musí šetřit. Kde by úspory měly být postupné, možná až jako poslední, je tráva: "My jsme vyhlášení péčí o trávníky," potvrzuje Petr Fousek. "Ta je na vysoké úrovni." A zase svá slova může dokumentovat aktuálními aktivitami: "Když se v České republice hrají kvalifikace, zápasy nižších reprezentačních kategorií, a my je někam přidělíme, tak jsou vždycky všichni nadšení z toho, jak pečujeme o hřiště." A pak je tu zázemí, které ale ve srovnání s okolními zeměmi pro český fotbal už tak úplně dobře nevyznívá: "Výzvou jsou kabiny mužstev, rozhodčích. Myslím ale, že každý klub, každý region se snaží, jak může."

Ve druhé lize, která je profesionální soutěží, musí kluby zajistit umělé osvětlení, vyhřívání trávníku. Od sezony 2024/2025 bude i na stadionech druhé ligy povinné umělé osvětlení, od ročníku 2027/2028 pak vyhřívaný trávník. Rozhodnutí vzbudilo spoustu emocí. Ne všechny jsou negativní. Třeba v klubu FC Silon Táborsko vedení klubu vylepšení podmínek pro fotbal bere pragmaticky a vnímá ho i v ekonomicky těžké době jako dobré pro fotbal. A co na to šéf českého fotbalu Petr Fousek? "Je potřeba zdůraznit, že toto rozhodnutí přijala Ligová fotbalové asociace, to je autonomní orgán, který v českém fotbale řídí profesionální soutěže. Je to její rozhodnutí. LFA řídí i podmínky, za jakých se bude hrát první a druhá liga." A jak rozhodnutí o "osvětlení a trávníku" předseda FAČR Petr Fousek vnímá? "Ligová fotbalová asociace je pochopitelně v úzkém kontaktu s naším licenčním oddělením, s Komisí pro stadiony a hrací plochy. Fotbalové asociace se to bude týkat v otázce klubů, které budou postupovat ze třetí do druhé ligy. Z ČFL a z MSFL. Aby se na to postupně připravovaly. Chápu, že to rozhodnutí je pro kluby velmi náročné. Zvlášť v dnešní době. To jsou právě ty investice. Ale třeba ten zmiňovaný příklad Táborska ukazuje, že někdo to vidí jako určitý vklad do budoucna a možnost vylepšit infrastrukturu." Podle Fouska by se tím naplňoval hlavní cíl, který z jeho pohledu LFA sleduje: "Přiblížit infrastrukturu druhé ligy infrastruktuře první ligy." Petr Fousek nabízí i vysvětlení: "Když se podíváme na druhou ligu prvoligovými měřítky, tak je to velmi náročné. I v první lize jsou kluby, které musely hrát v Ďolíčku, v Mladé Boleslavi, staví své nové vlastní stadiony."

A konkrétní zdražování energií? Dotkne se fotbalu stejně jako jiných sportů. "Řešíme to neustále," přikyvuje předseda FAČR Petr Fousek. "Trápí to i Fotbalovou asociaci České republiky. V říjnu a v listopadu aktualizujeme rozpočet. Komunikujeme i s Národní sportovní agenturou. Nemáme problémy jako třeba hokejový svaz nebo svaz plavání, to jsou na energie nejnáročnější stavby, " zmínil hokejové haly a plavecké bazény: "Ale i my ve fotbale potřebujeme topit, potřebujeme svítit, v nejvyšších soutěžích potřebujeme vyhřívat trávníky, potřebujeme teplou vodu v kabinách. Vysoké ceny energií trápí každého. Snažíme se o navýšení prostředků do sportu. To je asi ten klíč prostřednitvím Národní sportovní agentury a jednání s ní."