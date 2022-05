Reprezentaci Iráku do 23 vedou čeští fotbaloví trenéři. Hlavním je Miroslav Soukup, jeho asistenty jsou Kamil Tobiáš, Jiří Ryba a Andrej Kostolanský. "Ještě jsou s námi v týmu tři místní trenéři, kteří nám pomáhají překládat z angličtiny do arabštiny, protože většina hráčů anglicky nerozumí," vysvětluje Kamil Tobiáš, který ochotně odpovídal na dotazy Deníku:

Informovali jsme, že jste prožili na vlastní kůži písečnou bouři. Byla to pro vás překvapivá zkušenost?

Dá se to tak říct. Přiletěli jsme do Bagdádu na čtrnáctidenní kemp, který je před odletem na mistrovství Asie do Uzbekistánu. Během měsíce už to byla osmá bouře. Nebylo to nic příjemného. Byla špatná viditelnost, v ulicích létal prach, písek. Všechno bylo žluté, nepříjemné. Hřiště kropili i hasiči.

Jak se projevila bouře ve vašem fotbalovém programu?

Trénovali jsme i přes písečnou bouři. Odpoledne. Venku. Eventualita byla, že budeme trénovat v hale, ale nakonec jsme se rozhodli, že půjdeme na národní stadion. Byli jsme se na něm podívat, správci hřiště pokropili, ještě přijeli hasiči s kropícím vozem, spláchli větší část písku ze hřiště. Bylo to dost náročné.

Český fotbalový trenérský štáb prožil v Iráku písečnou bouřiZdroj: DeníkPro vás? Nebo pro hráče?

Písek byl neustále ve vzduchu. Dýchali jsme ho celou dobu. I v těchto těžkých podmínkách jsme ale absolvovali hodinový trénink. Je super, že kluci to tady vůbec neřeší. Nikdo s tím nemá žádný problém. Oni jsou asi zvyklí. Pro nás trenéry to bylo zvláštní. Přijeli jsme zpátky do hotelu a půl hodiny jsme smývali písek a prach. Byl všude. Ve vlasech, v očích, v puse, v nose. Ještě druhý den jsme smrkali písek. Náročnější to bylo, ale zvládli jsme to.

Později se počasí uklidnilo?

Ano. Hned druhý den to bylo lepší. Normální tréninkové podmínky.

To znamená v Iráku co?

Normální podmínky na místní poměry. Trénink ve třiačtyřiceti stupních. Bez problémů, pod sluníčkem, krásně teplé počasí. Snažíme se co nejlépe připravit na mistrovství Asie.

Čekají vás dva přípravné zápasy s Íránem a pak už odlet do Uzbekistánu?

Ano, ve skupině máme Kuvajt, Austrálii a Jordánsko. Postup ze skupiny by byl splněním velkého přání. Je to cíl, který, kdyby se nám ho povedlo splnit, by byl velikým úspěchem. Austrálie je jedním z favoritů celého turnaje, Jordánsko má také velmi silný tým. Snažíme se udělat všechno, abychom manšaft na mistrovství Asie připravili, abychom přinesli do iráckého fotbalu nějaký úspěch, abychom tu nechali nějakou dobrou stopu.