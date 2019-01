Písek – Brankář Jaroslav Tesař aktuálně trénuje s fotbalisty třetiligového Písku.

Brankáře Jaroslava Tesaře v Písku vítá trenér Ondřej Prášil. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Teprve se rozhodneme, zda se s námi zapojí do zimní přípravy," uvádí Ondřej Prášil, trenér třetiligového mužstva.

Jaroslav Tesař patří Kladnu, v jehož dresu nastoupil také k sedmi utkáním v nejvyšší české soutěži. Osmadvacetiletý gólman dále působil na Novém Zélandu a s týmem Kingston se stal mistrem Kanady. „Zatím nemá cenu dělat nějaké závěry. Uvidíme, jak se vše rozlouskne a zda by se domluvily kluby," poznamenává Jaroslav Tesař.

Písek dnes zakončí týdenní tréninkový blok, zimní přípravu pak zahájí 7. ledna.





Dejmal: S mládeží spokojenost





Sportovní ředitel fotbalistů FC Písek Jindřich Dejmal minulý týden v rozhovoru pro Deník zhodnotil nepříliš vydařený podzim A-týmu v ČFL. „S mládeží ale převažuje spokojenost," dodává.

Chválí i béčko v kraji. „Proti loňskému podzimu má slušný počet bodů."

Devatenáctka si v České lize dorostu dle Dejmala vedla hodně dobře. „Až na poslední zápas s Kladnem, to si reputaci notně pokazila," kaboní se písecký sportovní ředitel. „Ale klady převažují, trenéři Jan Buchtele s Vlastimilem Klusoněm odvádějí velice dobrou práci," vyzdvihuje Dejmal, dle něhož loni na devatenáctce záleželo, zda Písek dostane tréninkové středisko. „V tom oba trenéři devatenáctky sehráli významnou roli." O solidním podzimu týmu U19 hovoří za vše i počet bodů, které písečtí mladíci ve své soutěži v silné konkurenci nahráli. „A třeba s vedoucí Slavií hrála naše devatenáctka skvělý fotbal," doplňuje Dejmal.

Zato v sedmnáctce jsou problémy. „A to s počtem hráčů," upřesňuje Dejmal, avšak trenéry Dušana Benáka a Michala Brabce hájí. „Mají dost těžkou práci, nedostatek hráčů je dlouhodobou záležitostí, navíc tato kategorie se s malým počtem hráčů potýká v celém kraji," připomíná sportovní ředitel FC Písek a nabízí pomocnou ruku. „Na doplnění týmu musíme hodně zapracovat, to je úkol i pro mě a celý sportovní úsek klubu."

Další dvě kategorie hodnotí spíše pozitivně. „Šestnáctka je dobře vedená zkušeným trenérem Jaroslavem Ptáčkem a Radoslavem Houdkem. Výkony i výsledky jsou na solidní úrovni. Kdyby měli štěstíčko, byli by výš, párkrát prohráli smolně," míní Dejmal.

„Patnáctka měla zpočátku velké potíže, její výkony ale šly nahoru. I díky dobré práci Miroslava Grobára, jemuž vypomáhal hráč třetiligového áčka Ondra Sajtl," oceňuje Dejmal.

Pochvalu dostal i Josef Šácha, jenž jako šéftrenér mládeže má na starosti i čtrnáctku. „Učí tělocvik ve sportovních třídách v Písku, takže má své svěřence vlastně i dopoledne. A to nejen čtrnáctku, ale i dvanáctku. Což je výhoda," soudí Dejmal a dodává, že ve čtrnáctce Šáchovi asistují Jaroslav Vondrášek a Lukáš Holub. „Ten také hraje ČFL."

„Trošku zklamáni jsme byli kluky do 13 let, neboť ti loni v kategorii U12 byli v lize těsně za Slavií a my v ně vkládali velké naděje, ty se nevyplnily. Aby se na jaře tým vrátil tam, kam dle nás patří, to je cíl nás všech," svěřil se šéf klubového sportovního úseku.

Na žáky U12 je chvála. „Petr Houdek, jenž je i šéftrenér přípravek, a Karel Malý fungují dobře. Dvanáctka hraje rovnocenně s Dynamem, Táborsko či Slavií. To je pro nás měřítko," uzavírá Dejmal.