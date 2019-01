České Budějovice – Fotbalisté Dynama čtyři dny poté, co poslali domů mladíky Sparty se šesti góly, nastříleli na Složišti Karlovým Varům ještě o jeden gól více.

Zdeněk Linhart přispěl k výhře Dynama s K. Vary (7:1) už v první půli čistým hattrickem. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Že by v zimní přípravě našli na Složišti správný recept na střílení gólů?

Přitom svěřenci trenérského tandemu Martin Vozábal a Luboš Urban do sobotního zápasu zdaleka nešli v optimální sestavě. „Hráli jsme třetí zápas v sedmi dnech, navíc máme velkou marodku," zmínil trenér Luboš Urban, že Hála a Lengyel proti Spartě ze hřiště odkulhali (oba zranění kotníku) a poté že v týdnu na marodku je následovali Deli (potíže s krkem) a Wermke, jenž si na tréniku natrhl vaz. „Má ortézu cirka na měsíc a půl," upřesnil Urban.

Navíc Dynamo den před zápasem na svém webu sdělilo, že na jaře už nepočítá se službami Pavola Poliačka a že na hostování do Frýdku-Místku míří Martin Jasanský. „Tyto změny jsou důsledkem probíhající zimní přípravy, navíc stále jednáme o posílení týmu. Především do zálohy bychom chtěli přivést jednoho až dva kvalitní hráče," podotkl sportovní manažer klubu Martin Vozábal a jedním dechem dodal, že by se mělo jednat o hráče z prvoligových klubů. „A ty teď jsou v zahraničí."

Sobotní zápas začali domácí ve velkém stylu. Už v 5. minutě Linhart po Chmelově nahrávce dal na 1:0, týž hráč devět minut nato po chybě gólmana Tvrdoně zvýšil na 2:0 a ve 31. min. mladý útočník Dynama po Novákově uličce nekompromisní střelou završil hattrick na 3:0. Navíc spoustu dalších možností domácí neproměnili (24. Linhart zblízka po další nahrávce od Chmela bankáře Tvrdoně nepřekonal, 30. Kadulově placírce chyběl patřičný důraz, 34. znovu Kadula zprava křížnou střelou pálil vedle, 34. Herzán tvrdou ranou zpoza vápna těsně vedle zadní tyče, 42. Chmelo po Klesově centru z čisté šance jen do brankáře).

Trenéra Urbana hráči potěšili spíše v první půli. „A to přesto, že v té druhé jsme dali ještě o gól víc. Jenže první poločas z naší strany byl kompaktnější a fotbalovější. Mělo to tvář. Po půli už jsme vzadu nehráli tak zodpovědně, nebyli jsme už tak poctiví. Hosté tudíž dali gól z penalty, která byla, a vypracoval si i další gólovky. To mi vadilo," vraštil čelo trenér Dynama.

Spokojenost ale převládala. „Byť nám řada hráčů chyběla, nastříleli jsme sedm branek a minimálně dalších sedm šancí jsme ještě zavraždili," posteskl si trenér Urban, dle něhož ale zápas splnil účel. „Teď se jen modlíme, aby se nám ti marodi brzy uzdravili a mohli jsme na Slovácko jet zase v plné síle," připomněl, že v sobotu na fotbalisty Dynama čeká těžší soupeř, než jakým při vší snaze byly Karlovy Vary.

„Naše hráče měl zápas s takovým soupeřem motivovat, měli jsme ale problémy s dopravou a probrali jsme se až za stavu 3:0," litoval kouč hostí Pavel Medynský. „Náš kádr je úzký, a to bylo jistě vidět. S výsledkem samozřejmě spokojen být nemohu, na druhou stranu nám zápas ukázal, kde nás tlačí bota. Musíme zapracovat na koncovce. Například Geňo místo střely jde do kliček a pak z toho nic není," dodal trenér K. Varů na adresu klíčového hráče svého týmu, jenž po přestávce z penalty za Dvořákův faul na Tuhelu snížil na 3:1 a navíc dvakrát trefil tyčku (v 66. min. poté, co obešel i Křížka, v 76. min. tvrdou střelou z 20 m).

Nicméně i po přestávce góly dál stříleli spíše fotbalisté Dynama: v 62. min. po Herzánově nahrávce Kalod pohodlně do odkryté brány na 4:1, v 74. minutě tvrdou střelu Fundy sice střídající Boščuk stačil vyrazit, proti Herzánově dorážce už neměl nárok – 5:1, v 79. minutě Vondráček zezadu podrazil Fundu, penaltu tudíž kopali i Jihočeši a Machovec mířil přesně – 6:1, v 86. min. Benát vybojoval míč a ideálně našel Fundu, jenž v plném běhu brankostroj Dynama rezolutní ranou završil na 7:1. Byl to gól zápasu, za svou aktivitu si ho 18letý mladík zasloužil.

Dynamo ČB – Karlovy Vary 7:1 (3:0) – Branky: 5., 14. a 31. Linhart, 62. Kalod, 74. Herzán, 79. Machovec (11), 86. Funda – 58. Geňo (11). ŽK: Tuhela. Diváci: 100. Rozhodčí: Jech – Macko, Šíma. Dynamo ČB: Bárta (46. Křížek) – Hašek (46. Dvořák), Novák, Machovec, Hanzlík – Klesa (46. Funda), Benát, Herzán, Kadula (46. Brunclík), Chmelo – Linhart (46. Kalod). K. Vary: Tvrdoň (46. Boščuk) – Tůma, Vondráček, Nerad, Tuhela – Plechatý, Hudec (46. Altman), Vnuk (66. Tolar), Geňo, Staněk – Benda (80. Šturm).





Také Táborsko doma vyhrálo





Druholigovým fotbalistům FC MAS Táborsko se v zimní přípravě daří. V sobotu si doma na umělce v Kvapilově ulici poradil se střížkovskou Bohemkou 3:1.

Zápas nezačal pro domácí dobře. Inkasovali hned ve třetí minutě (hlavou se po rohu prosadil Halama), ale ještě do poločasu výsledek otočili. Po krásné akci srovnal ranou pod břevno Sladký a pak se po tlaku z otočky trefil Strnad. Po přestávce přidal třetí branku Musiol, který se pěkným lobem trefil v zimě už potřetí.

Utkání pro Deník hodnotil trenér Petr Frňka.

„Do zápasu jsme nevstoupili dobře. Hráli jsme pasivně, soupeři jsme usnadnili rozehrávku. Na to jsme doplatili inkasovaným gólem ze standardní situace. Začátek jsem proto viděl negativně, scházela nám větší aktivita. Pak jsme začali směrem dopředu předvádět zajímavé akce. A dali jsme krásnou vyrovnávací branku. V dalších minutách jsme předvedli další rozpracované akce, jen jsme je měli lépe vyřešit. Posledních pětadvacet minut první půle bylo dobrých. Do druhé půle jsme mužstvo prostřídali, nově příchozí hráči měli lepší projev. Využívali šířky hřiště, útočili jsme hlavně po pravé straně. Musím říct, že nás jak v první, tak ve druhé půli podržel velmi jistý brankář Toma. K utkání nenastoupil Miljan Vukadinovic, který utrpěl výron v kotníku. V pondělí ale už bude trénovat. K týmu se připojil Benjamin Ibrahim Traoré, který tu hrál na podzim za juniorku. O jeho osudu se bude jednat."

Táborsko – Bohemians Praha 3:1 (2:1) – Branky: 11. Sladký, 42. Strnad, 87. Musiol – 3. Halama. Rozhodčí: Kotalík – Kotalík, Polák. Táborsko: Toma – Sladký, Mráz, Cíferský, Štrbák – Šiml – Kočí, Javorek, Šimák, Džafić – Strnad, II. půle: Toma – Kotrba, Hric, Turek, J. Rabiňák – Šiml (70. Sladký) – Kočí (60. Bakule), Traore, Nešický, Džafić (60. Civić) – Musiol.