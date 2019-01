Příbram - Ambiciozní fotbalový trenér Kamil Tobiáš je v Příbrami asistentem kouče Petra Rady. "Budeme se připravovat náročně," říká v rozhovoru pro Deník. Podle posledních zpráv Rada v Příbrami skončí a tým povede právě Kamil Tobiáš!

V první polovině se vám nedařilo. Najdete pozitiva na posledním místě v tabulce, na devíti získaných bodech?

Vždycky se dá najít něco pozitivního. Záleží na tom, jak se na věc díváte.

Co je pozitivního na mizerném příbramském podzimu? Na Jihlavu ztrácíte čtyři body, na Liberec a Brno šest…

Zapojili jsme spoustu mladých hráčů. To je určitě hodně pozitivní věc. V posledním podzimním kole v Mladé Boleslavi bylo v našem týmu sedm fotbalistů mladších dvaceti let.

Devět bodů je ale přece pro záchranu zoufale málo…

…po prvních devíti kolech jsme měli nulu bodů i gólů.

Takže jste se zlepšovali?

Nakonec se nám podařilo udržet naději pro jarní část. To je přece pozitivní. Budeme se o to rvát.

Jaké tedy podle vás bude fotbalové jaro v Příbrami?

Doufám, že bude o hodně lepší, než byl podzim. Připravovat se budeme stejně jako další týmy.

Co to znamená?

Trénovat budeme náročně. Je před námi těžký úkol.

Co je úkolem pro tým, který na nesestupové místo ztrácí před jarem šest bodů?

Naším jasným úkolem je v Příbrami záchrana první ligy. Myslím, že to není nereálné. Uděláme pro to určitě maximum.