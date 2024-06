Karel Poborský, bývalý český fotbalový reprezentant, je známý nejen svými výkony na hřišti, ale i vášní pro sjezdové lyžování. Přezdívku Steve získal podle kanadského lyžaře Steva Podborskiho, což odráží jeho rychlost a obratnost. Jak se však fotbalisté vyrovnávají s riziky spojenými s provozováním adrenalinových sportů během dovolených?

Fotbalisté rádi hrají hokej. Po kariéře se mu věnují i bývalí reprezentanti Karel Vácha a Martin Vozábal. Kdo z nich je lepší hokejista? | Video: Deník/ Kamil Jáša

Na jihu Čech dodnes kolují historky o výletech Karla Poborského na ledovec. Velký fanoušek sjezdového lyžování dokonce po legendárním sjezdaři zdědil přezdívku. Údajně přezdívku Steve získal podle kanadského lyžaře Steva Podborskiho, neboť na fotbalovém hřišti s trochou nadsázky „jezdil“ podobně rychle jako tento kanadský lyžař na svahu, jeho vztah ke sjezdovému lyžování ale hrál také roli.

"Během dovolené nikoho nekontrolujeme," reaguje okamžitě trenér českobudějovického Dynama Jiří Lerch. "Jak to bylo u mě konkrétně? Na profesionální smlouvu už si nevzpomínám, ale nikdo nemůže hrát organizované soutěže. Třeba futsal. To je nesmysl. Různé exhibiční zápasy ale kluci hrají, hráli jsme je i my, to nikdo někomu nezakazuje. Ve smlouvách mají hráči větu o provozování rizikových sportů, během dovolených je odpovědnost na nich. Už za týden dostanou od nás běžecké úkoly, tam je hlídáme podle aplikací. Rizikové sporty by samozřejmě provozovat neměli," dodal Jiří Lerch. S úsměvem ještě dodal: "Když se něco stane, někdo přijde do přípravy se zraněním, až pak začne vyšetřovaní, jak to vlastně bylo."