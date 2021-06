Hluboká odehrála teprve třetí utkání po koronavirové pauze a větší rozehranost hostujícího celku byla na hřišti znát.

Roudné mělo v první půli a především v první čtvrthodině převahu, poprvé se ale Malše prosadila až po půlhodině hry, kdy skóroval Vogl.

Hluboká se do první velké šance dostala až na začátku druhé půle, hosty ale zachránil výborný brankář Šimon Hošna.

Jinak i ve druhém poločase kralovali fotbalisté Roudného a svou převahu dokázali vyjádřit také góly. V 52. minutě si s domácími obránci pohrál Wohlgemuth a zvýšil na 0:2.

V 68. minutě Roudné kopalo trestný kop, míč se odrazil od zdi k volnému Šrámkovi a bylo to 0:3.

Pak Malše trochu polevila a domácí vycítili šanci. V 77. minutě domácí Antoš v gólové pozici překopl odkrytou roudenskou branku, osm minut před koncem už se ale Hluboká dočkala z kopačky Kadlece snížení na 1:3.

Hosté však znovu zapnuli a Štěpánek se Zachařem upravili v závěrečných minutách na konečných 1:5.

Ohlasy trenérů:

Marcel Tomášek (Malše Roudné): „Hru jsme měli po celou dobu pod kontrolou. Kromě pěti vstřelených branek jsme dalších sedm nebo osm šancí trestuhodně zahodili. Za stavu 1:4 jsme trochu polevili a ke slovu se dostali i domácí, Šimon Hošna nás ale v závěru podržel. S výsledkem jsme samozřejmě spokojeni.“

Ladislav Táborský (Hluboká): „Výsledek je pro nás samozřejmě nelichotivý. Roudné má ovšem výborné mužstvo, bylo lepší a vyhrálo zaslouženě. Z naší strany to ale žádná katastrofa nebyla. Hosté měli devět šancí a z toho dali pět gólů, zatímco my jsme z deseti opravdu vyložených tutovek proměnili jen jednu. Z těch třech přáteláků, které jsme odehráli, jsme nyní podali nejlepší výkon. Když to porovnám s prvním utkáním před čtrnácti dny, kdy jsme vůbec nestačili kondičně, zaznamenal jsem určitě pokrok. Z výsledku tragédii nedělám.“

Fakta:

Hluboká - Roudné 1:5 (0:1)

Branky: 82. Kadlec – 32. Vogl, 52. Wohlgemuth, 68. Šrámek, 84. Štěpánek, 86. Zachař.

Hluboká: Konečný – Jonáš, Kössl, Legdan, Čermín – Rottenborn, Stráský, Blažek, Antoš – Křiváček, Kadlec. Trenér: Ladislav Táborský.

Roudné: Hošna – Grigera, Jenšík, Simič, Zachař (46. Hrouda) – Štěpánek, Malý (60. Tomášek), Navrátil, Kadlec, Vogl (46. Wohlgemuth) – Šrámek. Trenér: Marcel Tomášek.